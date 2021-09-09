Светлана Гомбоева попала в обзор топ-блогера Сыендука









Все остальные тату спортсменка делала уже у мастера.



Также с одной из тату у Светланы произошёл забавный случай. Она набила стрелу на правой руке, и позже выяснилось, что такая же татуировка есть у другого лучника.



- Договорились, что кто попадает стартовый круг меньше - тот и сводит. Я попала больше, но уговор каким-то образом утратил свою актуальность. Мы так и ходим с одинаковыми татухами, - поделилась Светлана Гомбоева.



Также Светлана делилась своей жизненной философией – не обращать внимание на чужие предрассудки.



- На сегодняшний день мне абсолютно плевать, что обо мне подумают или скажут. Потому что сколько людей - столько и мнений. Никому нельзя быть «таким» для всех вокруг. Я делаю то, что хочу. Говорю то, что хочу. Одеваюсь как мне удобно. Бью татухи, крашу волосы. И мне не важно, что кому-то не нравится. Мы все разные и жизнь у каждого своя, - писала лучница, на что получила множество одобрительных комментариев.



Справка:



Сыендук (настоящее имя Дмитрий Карпов) – российский видеоблогер, актёр озвучивания, переводчик. В декабре 2019 года компания Google назвала его пародийное анимационное видео на «Фиксиков» — «Чинилы и Большой Секрет» самым популярным видео в 2019 году на русском YouTube.



На его канал подписаны почти семь миллионов пользователей.



Все остальные тату спортсменка делала уже у мастера.Также с одной из тату у Светланы произошёл забавный случай. Она набила стрелу на правой руке, и позже выяснилось, что такая же татуировка есть у другого лучника.- Договорились, что кто попадает стартовый круг меньше - тот и сводит. Я попала больше, но уговор каким-то образом утратил свою актуальность. Мы так и ходим с одинаковыми татухами, - поделилась Светлана Гомбоева.Также Светлана делилась своей жизненной философией – не обращать внимание на чужие предрассудки.- На сегодняшний день мне абсолютно плевать, что обо мне подумают или скажут. Потому что сколько людей - столько и мнений. Никому нельзя быть «таким» для всех вокруг. Я делаю то, что хочу. Говорю то, что хочу. Одеваюсь как мне удобно. Бью татухи, крашу волосы. И мне не важно, что кому-то не нравится. Мы все разные и жизнь у каждого своя, - писала лучница, на что получила множество одобрительных комментариев.Сыендук (настоящее имя Дмитрий Карпов) – российский видеоблогер, актёр озвучивания, переводчик. В декабре 2019 года компания Google назвала его пародийное анимационное видео на «Фиксиков» — «Чинилы и Большой Секрет» самым популярным видео в 2019 году на русском YouTube.На его канал подписаны почти семь миллионов пользователей.

Также Сыендук включил в свой топ сборную Узбекистана по художественной гимнастике, которая выступала в купальниках в стиле Сейлормун. Также в рейтинг попал голландский виндсёрфер с причёской в виде стрелы, как у главного героя мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». К слову, именно этот спортсмен завоевал золото. Кроме того, спортсмены из Греции и США закосплеили известное движение из аниме One Piece.Отметим, всего у Светланы Гомбоевой несколько тату. О них спортсменка рассказывала на своей странице в Instagram ещё прошлым летом.Первые татуировки у неё появились на пальцах, но сделала их Светлана не в специализированом салоне, а в домашних условиях.- Мне набили их в Иркутске дома у какой-то девочки. Не аппаратом, а просто иглой, конечно же, всё продезинфицировали, было чисто. Но сейчас меня немного бросает в дрожь от этого. Как я додумалась до такого, я не понимаю, - призналась позже лучница.