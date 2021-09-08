В Улан-Удэ к теплу подключили более 350 домов

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В этом году срок отопительного сезона был перенесён на девять дней раньше. Тепло будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.



Для подключения отопления в индивидуальных жилых домах, собственникам необходимо подготовить систему отопления к зимнему периоду, установить дроссельные устройства и убедиться в отсутствии долгов за потреблённую тепловую энергию.



Частные дома будут подключены после подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома.





В этом году срок отопительного сезона был перенесён на девять дней раньше. Тепло будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.Для подключения отопления в индивидуальных жилых домах, собственникам необходимо подготовить систему отопления к зимнему периоду, установить дроссельные устройства и убедиться в отсутствии долгов за потреблённую тепловую энергию.Частные дома будут подключены после подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома.

В столице Бурятии идёт третий день подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов. На 8:00 утра подключено 358 домов, 160 социально-культурных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.Сегодня, 8 сентября, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход подачи отопления в многоквартирном доме по улице Ключевская, 60А.Система подготовки к отопительному сезону изменилась ещё в прошлом году. Тогда впервые были созданы три подкомиссии – в каждом районе своя комиссия, у ПАО «ТГК-14» распределены специалисты по каждому районы.– В прошлом году мы уже прошли каждый подвал. В этом году мы сделали ставку на качество. На сегодняшний день все многоквартирные дома к отопительному периоду готовы, паспорта получены. Комиссии в трёх районах проверили все дома, устранили выявленные замечания, – сказал Сергей Гашев.Перед запуском тепла сотрудники ТГК-14 обзванивают управляющие компании и узнают готовность домов к приёму нагрузки.– Управляющие компании смотрят, появилось ли давление до входных задвижек на вводе. Здесь в этом доме мы видим, что по подающему и обратному трубопроводу давление есть. Дом к запуску готов, – отметила начальник отдела по взаимодействию с потребителями Улан-Удэнского энергетического комплекса ПАО «ТГК-14» Евгения Курикалова.Тепло в доме по ул. Ключевская, 60А было подано в штатном режиме.Алексей Саргаев, директор управляющей компании «Ангара», на балансе которой 22 дома отметил, что тепловой узел, как и дом полностью готов к приёму тепловой нагрузки.– Наша система проверена, опресована. Ранее здесь были неисправны теплообменные аппараты, отсутствовал насос на смешивании, теплоизоляция, системы предохранения, не работали системы автоматики. Сейчас все это восстановлено и запущено, – сообщил он.После запуска тепла управляющая компания должна отрегулировать систему отопления уже внутри дома.– Выпустить воздух, который мог образоваться при запуске. Если в квартирах радиаторы не прогрелись, то управляющая компания ответственна за это. Она обязана прийти, разобраться и дать тепло в каждую квартиру. Если в доме нет управляющей компании, то жители могут обратиться в нашу диспетчерскую службу ТГК-14 по тел.: 46-69-37, – подчеркнула Евгения Курикалова.