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Бурятский лама рассказал, что изображения Будды нельзя хранить в спальне

Бурятский лама рассказал, что изображения Будды нельзя хранить в спальне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Настоятель Курумканского дацана рассказал, как обращаться дома с буддийской атрибутикой

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает серию публикаций, где доступным языком рассказывает о буддизме. На этот раз он поднял тему буддийской атрибутики, которая имеется в домах многих жителей Бурятии. Это в том числе статуи, изображения Будды, другие святые объекты, а также священные тексты, писания, ритуальные предметы, инструменты и т.д. Хранение их дома закладывает весьма благую карму, но вместе с тем, многократно увеличивает ответственность за их сохранность и содержание, пояснил Еши Намжил лама.

- Например, изображение Будды, находящееся на кухне, в спальне или другом неподобающем месте, вместо блага будет копить негативную карму. Она будет копиться также при хранении повреждённых, испорченных святых объектов. Тексты, книги, прочую горючую продукцию в случае появления каких-то дефектов лучше сжечь в чистой печи или в костре. Существует специальная мантра: Ом сулу сулу маhа сулу е соhа, которую рекомендуется прочесть три раза перед сжиганием испорченных или устаревших святых объектов. Хотя, на мой взгляд, можно прочесть любую общеизвестную мантру, но необходимо мысленно попросить прощения у всех Будд за вынужденное уничтожение, - объяснил настоятель Курумканского дацана.

Другие объекты надо постараться быстрее отремонтировать. Если невозможно починить, тогда надо убрать с видного места, чтобы потом сдать в закладку какого-нибудь другого объекта, например, большой статуи или ступы.

Перед покупкой надо хорошо осмотреть объект и предусмотреть все возможные варианты его хранения и содержания.

- Статуя или изображение Будды, другого святого объекта – это образ совершенного, так сказать, правильного тела. У ваджрного тела Будды есть 112 признаков идеального, пропорционального тела. Когда создаём или приобретаем такое идеальное тело, мы закладываем весомую причину на обретение подобного тела с множеством достоинств. Например, мы создали или оплатили создание большой статуи Будды, тем самым заложили весомую причину на обретение в будущем рождении тела очень влиятельного человека. Если мы участвовали в создании такой статуи или создали статуэтку, тогда мы заложили причины на обретение тела без недостатков, без изъянов и с крепким здоровьем. В текстах написано, что даже если плохо отзываться о статуе Будды, тогда будут изъяны тела, врождённые дефекты, что уж тогда говорить о намеренном вреде, нанесении повреждений, халатном отношении и т.д., - продолжает бурятский лама.

Тексты, в которых есть слово Будды или содержится его имя, тоже обладают теми же достоинствами, но только уже по отношению к ваджрной речи Будды. «Легкомысленное или пренебрежительное отношение к буддийским текстам вернётся в будущем таким же отношением со стороны начальства, органов власти и т.д.», - уточняет лама.

Обладание алтарём, буддийскими реликвиями, статуэтками и т.д. – очень большая добродетель, значительно очищающая нас от негативной кармы, считают буддисты. В то же время – это очень большая ответственность, а в случаях неуважительного отношения закладываются такие же мощные негативные причины для страданий в будущих жизнях, говорит Еши Намжил лама.

- Любая карма – неизбежна, а по отношению к особым объектам – многократно ещё и умножена. Бытует мнение, что нет разницы: страдать или не страдать, т.к. всё равно не будет памяти о прошлых жизнях и понимания причин страданий. К примеру, животные страдают и не знают, не понимают за что. Оттого, что они не понимают, разве им легче? Учение Будды нас об этом и учит, что за деяния придёт расплата. И пока у нас есть разум, чтобы это понять, лучше сейчас и уберечь себя от будущих страданий. Потому что потом, попав в тело животного, уже не будет таких способностей, да и возможностей почти не будет. Чем больше изучаешь буддизм, тем лучше это понимаешь, а со временем открывается память прошлых жизней, - рассказал священнослужитель.

Он пояснил, что нельзя святые объекты ставить на пол, на стул, низкое или грязное место, содержать или хранить в спальне, кухне, ванной или другом неподобающем месте. Прикасаться к ним грязными, дурно пахнущими руками, даже дышать не рекомендуется.

- Место, где они находятся, и мы сами: одежда, тело и дыхание должны быть чистыми. Чистота дарует в будущих жизнях красоту, здоровье и богатства, - пояснил лама.

Святые объекты предназначены только для поклонения, визуализации и практик. Применять их нельзя ни для каких других целей. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро, что-то ставить на них.

- А Будда – это такой мощный объект, что надо быть к нему предельно внимательным и очень осторожным. Многие люди не понимают закона кармы, однако это незнание не уменьшает их страданий. Из-за незнания нередко они ещё больше усугубляют свою будущую карму. Тем самым ввергают себя в бесконечные, всё увеличивающиеся страдания. Будьте осторожны, благоразумны. Любое действие всегда рождает противодействие, - заключил Еши Намжил лама.
буддизм

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