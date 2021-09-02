В Улан-Удэ молодёжь выступит против терроризма

В столице Бурятии проходит акция «Молодёжь за мир!»



1 сентября в Улан-Удэ стартовала городская молодёжная антитеррористическая акция «Молодёжь за мир!». Мероприятие направлен на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде.



Для участия в акции необходимо опубликовать пост в социальной сети Инстаграм, который будет содержать фотографию, рисунок или видео на тему «Мы против террора! Молодёжь за мир!». Пост должен сопровождаться хештегами #молодежь03замир и #антитеррористическаяакция, а также хештегом организации или учреждения, в котором работают или обучаются участники акции.



Размещение постов производится до 12:00 часов 3 сентября, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

