В столице Бурятии проходит акция «Молодёжь за мир!»
1 сентября в Улан-Удэ стартовала городская молодёжная антитеррористическая акция «Молодёжь за мир!». Мероприятие направлен на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде.
Для участия в акции необходимо опубликовать пост в социальной сети Инстаграм, который будет содержать фотографию, рисунок или видео на тему «Мы против террора! Молодёжь за мир!». Пост должен сопровождаться хештегами #молодежь03замир и #антитеррористическаяакция, а также хештегом организации или учреждения, в котором работают или обучаются участники акции.
Размещение постов производится до 12:00 часов 3 сентября, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ молодёжь выступит против терроризма
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии проходит акция «Молодёжь за мир!»
Проект объединит на своей площадке спортивные секции, учреждения допобразования, клубы и кружки
В Тункинском районе выявили самых сильных, быстрых, ловких и дружных
На территории Смоленской области отряд обнаружил останки пяти бойцов
Водитель наехал на препятствие
Мероприятие посвятили женщинам-медикам
Команды посоревнуются в комбинированной эстафете и дартсе
Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах
В Токио борец Артас Санаа выступал за сборную Казахстана
Запуск колокольного звона может осуществляться через мобильный телефон
Её открытие состоялось 50 лет назад – 2 сентября 1971 года
К ликвидации последствий ЧС привлекут спортсменов
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»