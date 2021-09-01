Вшивость жителей Бурятии снизилась

Специалисты объясняют это дистанционным обучением детей
С начала 2021 года в Бурятии зарегистрировано 118 случаев педикулёза. Это на 15% ниже аналогичного периода прошлого года (2020 год – 141 случай).
- Это объясняется тем, что часть прошлого учебного года дети находились на дистанционном обучении, следовательно, сократились и контакты в детских коллективах. Кроме этого, приостанавливалась работа детских садов, кружков и секций, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Начался новый учебный год, в образовательных организациях формируются детские коллективы. В связи с этим, в ведомстве напомнили об основных мерах профилактики и борьбы с педикулёзом.
Педикулёз (вшивость) – это заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз – участь лиц без определённого места жительства, вшивость с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.
Поэтому педикулёз является не только следствием нарушения гигиенических норм, но и как показали исследования, вошь также любит чистые волосы, не боится воды, прекрасно плавает и передвигается (но не прыгает).
- К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: при общении детей в организованных коллективах, в магазине, поезде или другом общественном транспорте, и даже в бассейне, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Наиболее поражаемой группой при педикулёзе являются дети организованных коллективов всех возрастных групп, но максимальная заболеваемость приходится на возраст от 7 до 14 лет.
Основные симптомы появления вшей: сильный зуд на коже головы и шеи, вызываемый определённым веществом, которое выделяют вши; красные следы от укусов, которые обычно видны на коже головы, за ушами и шее; появление на волосах маленьких блестящих белых крупинок (яйца), похожих на перхоть, но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, вши очень плотно прилипают к волосам.
Родителям важно помнить, что нужно:
- соблюдать правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений);
- следить, чтобы ребёнок не пользовался чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши;
- проводить взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия;
- проводить периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения;
- внимательно осматривать постельные принадлежности во время путешествий.
В случае подозрения на наличие у ребенка педикулёза необходимо обратиться в медицинскую организацию для установления диагноза и назначения лечения.
В целях профилактики педикулёза в образовательных организациях должен быть организован регулярный медицинский осмотр:
- детей, посещающих дошкольные образовательные организации – ежемесячно;
- учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций - 4 раза в год;
- детей, выезжающих на отдых в оздоровительные организации – до отъезда;
- детей, находящихся на отдыхе в оздоровительной организации – еженедельно.
Если у ребёнка обнаруживаются вши, его отстраняют от занятий до полного выздоровления. В коллектив выздоровевший ребенок сможет вернуться при наличии справки от врача.
Вшивость жителей Бурятии снизилась
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