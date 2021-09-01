В Бурятии на 101 году жизни скончался ветеран войны

Дмитрий Устинович Данилов имел благодарность от Сталина
31 августа на 101-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Устинович Данилов. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Дмитрий Устинович родился 23 февраля 1921 года в многодетной крестьянской семье в деревне Горбуново Омской области. Детство было нелёгким. В 11 лет в 1932 году пошёл в школу в 1-й класс.
В 1935 году закончил пять классов, 14-летним подростком уехал в Республику Якутия, город Чульман на заработки (организация «Аям Золототранс»).
В 14 лет окончил курсы электриков и начал самостоятельно трудиться. Был комсомольцем, членом профсоюзной организации. Приобрёл навыки работы телефониста-радиста, киномеханика, шофёра. Работал на нескольких рабочих местах, успешно справляясь с обязанностями.
Получив водительское удостоверение, устроился в ремонтную мастерскую, где помогал ремонтировать машины.
О добросовестном молодом мастере узнали в военкомате города Алдан.
В 1939 году началась война с Финляндией. Дмитрий Данилов попросил направить его на фронт, но получил отказ от военкома. Молодой специалист нужен был в автопарке, где требовался ремонт машин.
В первые годы Великой Отечественной войны Дмитрий Устинович служил в Алдане.
В 1943 году был направлен на учёбу в Иркутскую окружную школу сержантского состава пограничных войск. Выучился на младшего командира кавалерии. Узнав об основной профессии электромеханика, командование перенаправило Дмитрия Данилова в Читу для ремонта и восстановления боевых машин для фронта.
Дальнейшая служба проходила в 51 Кяхтинском кавалерийском пограничном отряде войск МВД Забайкальского округа.
Будучи пограничником, принимал участие в военных действиях в борьбе с японским империализмом, за что получил благодарность от Сталина.
В 1945 году в звании старшины принял руководство автопарком Кяхтинского погранотряда. Демобилизовался в 1946 году.
После службы, создав семью, жил и работал в посёлке Октябрьский, а позднее - в селе Большая Кудара Кяхтинского района.
Работал в Большекударинской МТС (машино-тракторная станция) автослесарем и электриком, аккумуляторщиком. Обучил своему ремеслу немало учеников колхоза. Затем работал механизатором на комбайне в колхозе «Дружба», директором Большекударинского сельского Дома культуры.
С 1981 года ушёл на заслуженный отдых. Неоднократно избирался в группу народного контроля. Был активистом по охране общественного порядка.
За свою активную позицию в жизни района, поселения Дмитрий Устинович награждён множественными почётными грамотами, благодарностями, имеет награды ветерана Великой Отечественной войны:
- знак «Фронтовик»;
- медаль Г.Жукова;
- все юбилейные медали ко Дню Победы;
- медаль к 140-летию Ленина;
- медаль «Ветеран труда».
Похороны состоятся 3 сентября в селе Большая Кудара.
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