Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии опубликовал лаконичный пост
Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов опубликовал снимок с завоеванными на Паралимпиаде медалями. Фотография была размещена час назад и уже собрала свыше 2300 лайков и восторженных комментариев от пользователей, в том числе жителей республики.
- Пока без подписи)))) Может позже! А это фото показывает, что мечты сбываются)))) Мечтайте и осуществляйте свои мечты)))) Всем добра и спорта! – написал Михаил Асташов и в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. 26 августа спортсмен выиграл индивидуальную гонку преследования на три тысячи метров в соревнованиях на велотреке. В финале он обошёл канадца на целый круг.
К тому же, по ходу квалификационных заездов Асташов установил новый мировой рекорд.
Что касается второго золота, Михаил Асташов стал сегодня чемпионом в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 53,37 секунды.
Также Асташов занял четвёртое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на велотреке. При этом уроженец Бурятии лидировал в финале, но упустил медаль практически на самом финише.
Пользователи восхищаются несгибаемой волей Михаила и называют его «легендой» и «лучшим мотиватором».
«Мечты сбываются»: Михаил Асташов показал свои медали
Общество, Фото:
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