Улан-удэнец устроил концерт в аэропорту из-за задержки рейса

- Великолепное пение, - написал он.







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видео - Дмитрий Гармаев и ves_ulan_ude_





Подписчики паблика ves_ulan_ude_ также поддержали Александра Базарова.

Сегодня утром в Улан-Удэ в аэропорту «Байкал» из-за густого тумана был задержан авиарейс. Чтобы скоротать время, пассажиры принялись петь в зале ожидания.Одним из пассажиров оказался выпускник колледжа искусств им. Чайковского Александр Базаров. Он-то и устроил концерт для ожидающих. Видео выступления опубликовал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.«Красивый голос у парня»«Молодцы!!!Туман рассеется, а хорошее настроение останется! Всем терпения и приятного полёта»«Ребятам спасибо, развлекают народ»Поднявший всем настроение Александр Базаров поступил в этом году в Петрозаводскую государственную консерваторию.