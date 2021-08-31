Улан-удэнец устроил концерт в аэропорту из-за задержки рейса

Выпускник колледжа искусств поднял настроение ожидающим рейса пассажирам
Сегодня утром в Улан-Удэ в аэропорту «Байкал» из-за густого тумана был задержан авиарейс. Чтобы скоротать время, пассажиры принялись петь в зале ожидания.
Одним из пассажиров оказался выпускник колледжа искусств им. Чайковского Александр Базаров. Он-то и устроил концерт для ожидающих. Видео выступления опубликовал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Великолепное пение, - написал он.
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видео - Дмитрий Гармаев и ves_ulan_ude_
Подписчики паблика ves_ulan_ude_ также поддержали Александра Базарова.
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Поднявший всем настроение Александр Базаров поступил в этом году в Петрозаводскую государственную консерваторию.
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