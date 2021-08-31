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Улан-удэнец устроил концерт в аэропорту из-за задержки рейса

Улан-удэнец устроил концерт в аэропорту из-за задержки рейса
Общество, 
Выпускник колледжа искусств поднял настроение ожидающим рейса пассажирам

Сегодня утром в Улан-Удэ в аэропорту «Байкал» из-за густого тумана был задержан авиарейс. Чтобы скоротать время, пассажиры принялись петь в зале ожидания.

Одним из пассажиров оказался выпускник колледжа искусств им. Чайковского Александр Базаров. Он-то и устроил концерт для ожидающих. Видео выступления опубликовал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Великолепное пение, - написал он.

видео - Дмитрий Гармаев и ves_ulan_ude_

Подписчики паблика ves_ulan_ude_ также поддержали Александра Базарова.

«Красивый голос у парня»
«Молодцы!!!Туман рассеется, а хорошее настроение останется! Всем терпения и приятного полёта»
«Ребятам спасибо, развлекают народ»

Поднявший всем настроение Александр Базаров поступил в этом году в Петрозаводскую государственную консерваторию.


концерт Аэропорт "Байкал" музыканты

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