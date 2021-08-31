В Бурятии уборщица восстановилась на работе по суду

Женщина добилась признания своего увольнения незаконным



В Баргузинском районе Бурятии уволенная уборщица детского дома творчества через суд добилась восстановления в прежней должности.



Женщина была уволена в связи с сокращением штата. Однако при её увольнении была нарушена процедура сокращения: ей не были предложены вакантные должности.



Тогда женщина обратилась за защитой своих прав в суд, который признал приказ об увольнении незаконным. Суд обязал руководителя восстановить бывшую сотрудницу в ранее занимаемой должности уборщицы.



- В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого руководству учреждения вручили требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. По требованию судебного пристава-исполнителя работодатель издал приказ о восстановлении работника на работе. Были внесены изменения в трудовой книжке и обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.





