В Закаменском районе Бурятии открылась первая модельная библиотека

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из села Хуртага



27 августа в селе Хуртага открылась модельная библиотека семейного чтения «Гуламта». Это первая современная модельная библиотека в Закаменском районе, сообщили в минкультуры Бурятии.



В старом помещении был проведён ремонт, а самое главное, полностью обновилось оборудование. Теперь оснащение отвечает всем современным требованиям модельной библиотеки. На эти цели было выделено пять млн рублей.



С открытием библиотеки поздравили заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.



- К концу этого года в России появятся более 600 библиотек нового поколения. Это отличные достижения. Изменения происходят по всей стране. Республика Бурятия- один из регионов-лидеров по количеству созданных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Уникальность региона в том, что половина населения живёт в сельской местности. Уже сейчас мы видим, что в центре внимания республики оказывается не только процесс настоящего, но и сохранение прошлого. Библиотеки Бурятии успешно работают над оцифровкой краеведческих документов. Я желаю вам, чтобы модельная библиотека оставалась для вас постоянным источником вдохновения и стимулом к интеллектуальному развитию. Пусть каждый день, проведенный здесь, поможет вам открыть не только новое в себе, но и новое в целом мире, - сказала Ольга Ярилова.



- Сегодня библиотека- это место встреч, традиций и технологий, самобытности и инноваций, прошлого и будущего. Мы научились ярко и современно рассказывать о наследии и книжных фондах, привлекать детей к чтению бумажных книг через новые технологии, через 3D и виртуальную реальность, мы научились находить новые идеи для диалога читателями в условиях ограничений и в пространстве онлайн. Национальный проект уже третий год является инноватором в библиотечной отрасли. Это происходит потому, что в каждом регионе, в каждой модельной библиотеке свой лидер, своя команда. Мы видим, что библиотеки Бурятии профессионально владеют PR-инструментами и стратегически выстраивают свою работу в пространстве медиа, - добавил Вадим Дуда.



Несомненно, этому событию рады местные жители.



- Мы очень рады, что открылась библиотека с новым оборудованием. Сделано очень много работы. Раньше была маленькая библиотека, а сейчас отремонтировали новое помещение. Чтобы наши дети не играли дома в телефонах, мы здесь все будем собираться и читать новые книги. Будем детям помогать изучать бурятский язык, так как дети в школе разговаривают на русском языке, - говорит местная бабушка.



В 2021 году откроются ещё две модельные библиотеки – Окинская и Хоринская межпоселенческие центральные библиотеки. Каждая из них получила на свою модернизацию по 10 млн руб.



Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.





