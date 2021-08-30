В Бурятии полицейский вызволил грибников из песчаного плена

...Пройдя в поисках несколько километров до ближайшего жилья, мы попросили помощи, но отозвалось всего два человека с автомашиной (больше найти не смогли). Мы, конечно, попытались вытащить автомобиль, но поняли, что имеющими силами это невозможно, и в дальнейшем вероятное и неизбежное развитие событий – опрокидывание машины».





- Граждане, в свою очередь, сочли необходимым отметить своевременную помощь полицейского и ходатайствовали о его поощрении перед руководством регионального МВД, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.







Жительница Улан-Удэ Марина обратилась к министру внутренних дел по Бурятии Олегу Кудинову с благодарностью за помощь, которую ей оказал полицейский в Хоринском районе.26 августа семья улан-удэнцев на машине выехала в Заиграевский район для сбора грибов. Не заезжая далеко в лес, грибники искали дикоросы неподалеку от дороги, и свернули на грунтовый проезд между сёлами Заиграевского и Хоринского районов. В какой-то момент автомобиль снесло в песчаную промоину, образовавшуюся от дождей.«Выбраться самостоятельно у нас не получилось, и автомашина сначала завязла в песке, а после и вовсе повисла передними колесами над промоиной, рискуя перевернуться набок, - рассказала женщина, - Оказаться в такой ситуации: на незнакомой дороге, в отдалении от населённых пунктов, с отсутствием телефонной связи и интернета, в полном непонимании, что делать и куда бежать – это ужасно!Находившихся в отчаянной ситуации людей заметил участковый Соёл Доржиев, объезжавший на служебной машине свой административный участок. Увидев провалившееся в огромную промоину авто, полицейский предложил свою помощь. В служебном внедорожнике оказался трос, и совместными усилиями машину удалось вытащить из песчаного плена без повреждений.