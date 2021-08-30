 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии полицейский вызволил грибников из песчаного плена

В Бурятии полицейский вызволил грибников из песчаного плена
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автомобиль провалился в промоину

Жительница Улан-Удэ Марина обратилась к министру внутренних дел по Бурятии Олегу Кудинову с благодарностью за помощь, которую ей оказал полицейский в Хоринском районе.

26 августа семья улан-удэнцев на машине выехала в Заиграевский район для сбора грибов. Не заезжая далеко в лес, грибники искали дикоросы неподалеку от дороги, и свернули на грунтовый проезд между сёлами Заиграевского и Хоринского районов. В какой-то момент автомобиль снесло в песчаную промоину, образовавшуюся от дождей.

«Выбраться самостоятельно у нас не получилось, и автомашина сначала завязла в песке, а после и вовсе повисла передними колесами над промоиной, рискуя перевернуться набок, - рассказала женщина, - Оказаться в такой ситуации: на незнакомой дороге, в отдалении от населённых пунктов, с отсутствием телефонной связи и интернета, в полном непонимании, что делать и куда бежать – это ужасно!

...Пройдя в поисках несколько километров до ближайшего жилья, мы попросили помощи, но отозвалось всего два человека с автомашиной (больше найти не смогли). Мы, конечно, попытались вытащить автомобиль, но поняли, что имеющими силами это невозможно, и в дальнейшем вероятное и неизбежное развитие событий – опрокидывание машины».


Находившихся в отчаянной ситуации людей заметил участковый Соёл Доржиев, объезжавший на служебной машине свой административный участок. Увидев провалившееся в огромную промоину авто, полицейский предложил свою помощь. В служебном внедорожнике оказался трос, и совместными усилиями машину удалось вытащить из песчаного плена без повреждений.

- Граждане, в свою очередь, сочли необходимым отметить своевременную помощь полицейского и ходатайствовали о его поощрении перед руководством регионального МВД, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



полиция грибники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ФАП поступил новый автомобиль
В Бурятии в ФАП поступил новый автомобиль
Общество, 30.08.2021
Теперь оказывать помощь жителям района будет легче
В Бурятии День знаний могут омрачить дожди
В Бурятии День знаний могут омрачить дожди
Общество, 30.08.2021
Осень в республике начнётся с дождей и гроз
Медвежонок третий день бегает по селу в Бурятии
Медвежонок третий день бегает по селу в Бурятии
Общество, 30.08.2021
Шустрого мишку никак не могут поймать
Лесной спецназ Бурятии: «В Якутии на пожары добирались на танках»
Лесной спецназ Бурятии: «В Якутии на пожары добирались на танках»
Общество, 30.08.2021
Лесной спецназ Бурятии вернулся из длительной якутской командировки
В Улан-Удэ растёт уровень Селенги
В Улан-Удэ растёт уровень Селенги
Общество, 30.08.2021
На Левом берегу возобновлена работа оперштаба
В улан-удэнском сквере построят сухой фонтан и велосипедную дорожку
В улан-удэнском сквере построят сухой фонтан и велосипедную дорожку
Общество, 30.08.2021
В столице Бурятии показали, как преобразят сквер «Зодчий»
Свердловская область подарит Михаилу Асташову 4 млн рублей
Свердловская область подарит Михаилу Асташову 4 млн рублей
Общество, 30.08.2021
Также Михаилу Асташову в Екатеринбурге вручат российский флаг
В Бурятии туристы бросили на Байкале тир, монтажную пену и унитаз
В Бурятии туристы бросили на Байкале тир, монтажную пену и унитаз
Общество, 30.08.2021
Общественники составили топ-7 мусорных находок, оставленных «дикими» туристами 
«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии
«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии
Общество, 30.08.2021
Медик отработал четыре года из оговоренных пяти
В Чивыркуйском заливе Бурятии мониторят водную растительность
В Чивыркуйском заливе Бурятии мониторят водную растительность
Общество, 30.08.2021
Плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами
Росгвардейцы Бурятии помогли детям собраться в школу
Росгвардейцы Бурятии помогли детям собраться в школу
Общество, 30.08.2021
Помощь получили дети из нуждающихся семей
Улан-удэнские зрители устроили овации МХТ им. Чехова
Улан-удэнские зрители устроили овации МХТ им. Чехова
Общество, 30.08.2021
МХТ имени Чехова открыл гастроли в Улан-Удэ спектаклем «Серёжа»
В Улан-Удэ приехали актёры Московского художественного театра имени Чехова
В Улан-Удэ приехали актёры Московского художественного театра имени Чехова
Общество, 30.08.2021
Спектакли пройдут на сценах двух театров бурятской столицы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^