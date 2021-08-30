Осень в республике начнётся с дождей и гроз
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа, местами по республике кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +23,+28, местами +18,+23.
В День знаний, 1 сентября, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, днём +22,+27, местами +16,+21.
В четверг, 2 сентября, по республике местами дожди, днём возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +2,+7, днём +15,+20, местами до +25.
В Бурятии День знаний могут омрачить дожди
Общество, Фото:
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