Писатель приедет на литературный праздник «Забайкальская осень»
Писатель-публицист, филолог и актёр Захар Прилепин встретится с забайкальцами в Чите. Мероприятие пройдёт в рамках литературного праздника «Забайкальская осень».
Захар Прилепин – член общественного совета при министерстве культуры РФ, заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа имени Максима Горького, лауреат премии правительства РФ в области культуры и ряда других премий. Он является автором книг, антологий и сборников. Книги писателя переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы.
Встреча с известным российским писателем состоится 8 сентября в 12:30 в забайкальской краевой универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
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В Чите пройдёт встреча с Захаром Прилепиным
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