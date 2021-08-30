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Лесной спецназ Бурятии: «В Якутии на пожары добирались на танках»

Лесной спецназ Бурятии: «В Якутии на пожары добирались на танках»
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесной спецназ Бурятии вернулся из длительной якутской командировки

60 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии вернулись на родину после 64-дневной командировки в Якутии. Парашютисты-пожарные и пожарные-десантники участвовали в тушении 20 лесных пожаров на общей площади более 500 тысяч га. Они работали в Мирнинском районе и Сунтарском улусе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


- Пожары были очень больших площадей, я на таких ещё не был. Вся сложность тушения заключалась в том, что техники на пожарах не было – труднодоступная местность не позволяла. Подстилка очень толстая. Добирались на пожар мы на танках. Связи там практически не было. Созванивались с семьёй примерно раз в неделю, иногда чаще, если связь появлялась. Тем не менее, справились, потушили, - рассказывает пожарный-десантник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Куприянов.

Погодные условия также сыграли свою роль.

- Стояла жаркая погода – до 35 градусов, хвойные лесные насаждения трёхярусные, были выходы на верховой пожар. Погода уже начала меняться в последние недели – на таборе на пожарах по ночам замерзала вода, а днём не такие высокие температуры были. Сейчас приехали встречать нас знакомые, коллеги – уже ощущение, что дома, хоть и семья в Усть-Баргузине, - поделился летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Михаил Сокольников.

Глава города Мирный Клим Антонов выразил благодарность всей группировке из Бурятии за самоотверженный добросовестный труд, высокий профессионализм и оперативное решение задач по защите лесов от пожаров.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии за неделю площадь пожаров сократилась почти в четыре раза. На утро 30 августа боролись с огнём на площади в 173 тыс га.

Отметим, ещё 50 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов находятся в Иркутской области. Они работают на трёх крупных пожарах в Катангском районе. Часть группировки в скором времени будет возвращена в Бурятию.






лесные пожары

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