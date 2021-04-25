Улан-удэнец сделал предложение своей девушке в кинотеатре



«Круто, необычно! Первый раз вижу признание в любви в кинотеатре. Парень романтик, хотел как в кино. Сделал в кино»

«Какое оригинальное предложение. Счастья вам»

«Не перевелись еще романтики на Земле. Поздравляю»

«Сколько счастья от одного только видео! Счастья будущей молодой семье»

«Как трогательно»



Как сообщал «Байкал-Daily», оригинальные предложения руки и сердца – не редкость в Бурятии. Летом 2019 года житель Улан-Удэ



В июле того же года в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии молодой человек



В 2018 году молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева,



Другой житель Улан-Удэ





«Круто, необычно! Первый раз вижу признание в любви в кинотеатре. Парень романтик, хотел как в кино. Сделал в кино»«Какое оригинальное предложение. Счастья вам»«Не перевелись еще романтики на Земле. Поздравляю»«Сколько счастья от одного только видео! Счастья будущей молодой семье»«Как трогательно»Как сообщал «Байкал-Daily», оригинальные предложения руки и сердца – не редкость в Бурятии. Летом 2019 года житель Улан-Удэ сделал предложение своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманки на Ольхоне.В июле того же года в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, встав на колени на водопаде.В 2018 году молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева, предложил своей девушке стать его женой на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».

Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца своей девушке в кинотеатре. Об этом сообщается в аккаунте ТРЦ в Instagram, в котором находится этот кинотеатр.- Она сказала «Да!». Сегодня мы приняли участие в организации предложения «руки и сердца». Девушка думала, что это очередной поход в кино. Представляем, какие эмоции она испытала, - говорится здесь.Также здесь есть видео трогательного момента: на большом экране зрителям показали ролик c фотографиями пары, после чего молодой человек вручил возлюбленной букет, встал на колено и предложил стать его женой. Зал поддержал предложение аплодисментами. Девушка ответила ему согласием.Видеозапись с предложением руки и сердца разлетелась по бурятским пабликам, пользователи восхищаются романтичным поступком парня: