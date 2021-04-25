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Улан-удэнец сделал предложение своей девушке в кинотеатре

Улан-удэнец сделал предложение своей девушке в кинотеатре
Общество,  Фото:скриншот
Зал поддержал предложение аплодисментами

Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца своей девушке в кинотеатре. Об этом сообщается в аккаунте ТРЦ в Instagram, в котором находится этот кинотеатр.

- Она сказала «Да!». Сегодня мы приняли участие в организации предложения «руки и сердца». Девушка думала, что это очередной поход в кино. Представляем, какие эмоции она испытала, - говорится здесь.

Также здесь есть видео трогательного момента: на большом экране зрителям показали ролик c фотографиями пары, после чего молодой человек вручил возлюбленной букет, встал на колено и предложил стать его женой. Зал поддержал предложение аплодисментами. Девушка ответила ему согласием.

Видеозапись с предложением руки и сердца разлетелась по бурятским пабликам, пользователи восхищаются романтичным поступком парня:
 
«Круто, необычно! Первый раз вижу признание в любви в кинотеатре. Парень романтик, хотел как в кино. Сделал в кино»
«Какое оригинальное предложение. Счастья вам»
«Не перевелись еще романтики на Земле. Поздравляю»
«Сколько счастья от одного только видео! Счастья будущей молодой семье»
«Как трогательно»

Как сообщал «Байкал-Daily», оригинальные предложения руки и сердца – не редкость в Бурятии. Летом 2019 года житель Улан-Удэ сделал предложение своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманки на Ольхоне.

В июле того же года в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, встав на колени на водопаде.

В 2018 году молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева, предложил своей девушке стать его женой на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.

Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».


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