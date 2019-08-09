Улан-удэнец сделал предложение своей девушке на Ольхоне





Пользователи Сети поздравили пару:



«Красавчики»

«Поздравляю! Счастья вам!»

«Зря, братан, теперь ты будешь жить в цепях и кандалах. Шучу конечно, счастья вам!»

«Как красиво, как романтично!»

«Классно! Есть ещё мужики в наше время»



Подписчики также шутили, что дарить кольцо в таком опасном месте – удачный выбор, ведь девушка находится в безвыходной ситуации и не сможет отказать, беспокоясь о будущем избраннике.



Жители региона довольно часто делают предложения своим возлюбленным оригинальными способами. Ранее «Байкал-Daily» сообщал о нескольких таких случаях.



В июле девушка В июле девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в поселке Аршан Тункинского района.



Летом прошлого года молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева, Летом прошлого года молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева, сделал предложение на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.



Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!»





Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».

Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманки, которая имеет статус государственного памятника, на Ольхоне.Момент запечатлели на видео. Пара стояла на довольно опасном обрыве, а парень, опускаясь на одно колено, чуть не запнулся. И его друг в это время, снимая видео, комментирует на записи: «Ты назад не упади только!». Девушка же прослезилась, услышав предложение и увидев заветную коробочку с кольцом.Видеоролик опубликовали в паблике bmkru, который насчитывает почти 80 тысяч подписчиков. Пост лайкнули 30 тысяч подписчиков.