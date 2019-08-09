Улан-удэнец сделал предложение своей девушке на Ольхоне

Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманки, которая имеет статус государственного памятника, на Ольхоне.
Момент запечатлели на видео. Пара стояла на довольно опасном обрыве, а парень, опускаясь на одно колено, чуть не запнулся. И его друг в это время, снимая видео, комментирует на записи: «Ты назад не упади только!». Девушка же прослезилась, услышав предложение и увидев заветную коробочку с кольцом.
Видеоролик опубликовали в паблике bmkru, который насчитывает почти 80 тысяч подписчиков. Пост лайкнули 30 тысяч подписчиков.
Пользователи Сети поздравили пару:
«Красавчики»
«Поздравляю! Счастья вам!»
«Зря, братан, теперь ты будешь жить в цепях и кандалах. Шучу конечно, счастья вам!»
«Как красиво, как романтично!»
«Классно! Есть ещё мужики в наше время»
Подписчики также шутили, что дарить кольцо в таком опасном месте – удачный выбор, ведь девушка находится в безвыходной ситуации и не сможет отказать, беспокоясь о будущем избраннике.
Жители региона довольно часто делают предложения своим возлюбленным оригинальными способами. Ранее «Байкал-Daily» сообщал о нескольких таких случаях.
В июле девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в поселке Аршан Тункинского района.
Летом прошлого года молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии Анатолия Шапхаева, сделал предложение на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.
Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».