 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне

В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
Общество, 
С начала пандемии в республике умерли более 1,7 тысячи больных коронавирусом

В Бурятии за последние сутки выявили 95 заражённых коронавирусом. Это всего на одного меньше, чем днём ранее.

Число новых заразившихся в последние четыре дня держится примерно на одном уровне. Снижение фиксируется лишь на одну цифру: так, если вчера заболели 95 человек, позавчера их было 96, до этого 97, а до этого 98.

В субботу, 21 августа, впервые за долгое время суточный прирост опустился ниже отметки «100». До этого такие показатели фиксировались только в начале июня, ещё до пиковых значений третьей волны коронавируса.

По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 55 848. Из них 49% (27 274) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время в Бурятии выздоровели 48 842 пациента. Накануне вылечились 47 человек, ещё 116 дополнительно сняли с наблюдения.

Скончались за минувшие сутки два человека, болевшие ковидом. Точный возраст и пол умерших сейчас не раскрывается. Известно лишь, что один из них был старше 65 лет, другой – младше этого возраста.

С начала пандемии в Бурятии умерли 1765 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 411 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 54 меньше, чем накануне. Отметим, в последнее время наблюдается стабильное снижение количества госпитализированных.

В отделениях реанимации находится 59 пациентов (на четыре меньше, чем днём ранее). Из них 29 старше 65 лет. На ИВЛ – 25 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 588 коек: занято – 411, свободно 177 коек. Занятость коечного фонда опустилась до 69%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1150 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 7881 человек.

В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 254 777 человек. При этом к 1 октября планируется привить 431 580 жителей, то есть сейчас план выполнен на 59%.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации. «Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки», - пояснил он.

Также Алексей Цыденов поручил обеспечить к 1 сентября усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции.

До конца сентября в республике продлили ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Общество, 25.08.2021
Юрий Козлов часто приезжает в республику и проводит сложнейшие операции детям
В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
Общество, 25.08.2021
С начала пандемии в республике умерли более 1,7 тысячи больных коронавирусом
В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
Общество, 25.08.2021
Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Общество, 25.08.2021
Выставка юных художников будет посвящена предстоящей зимней Олимпиаде
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
Общество, 25.08.2021
Интервью будут демонстрироваться в экспозиции музея ГУЛАГа
В Улан-Удэ днём до +22
В Улан-Удэ днём до +22
Общество, 25.08.2021
Ночные температуры в Бурятии опускались до +1
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
Общество, 24.08.2021
В Улан-Удэ «Современник» и «Седьмое небо» бесплатно покажут три российские картины
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Общество, 24.08.2021
Он покажет моноспектакль по произведению Эрнеста Хэмингуэя
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Общество, 24.08.2021
Победители разделят призовой фонд в 1,8 млн рублей
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
Общество, 24.08.2021
В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Общество, 24.08.2021
Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Общество, 24.08.2021
На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
Общество, 24.08.2021
Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
Общество, 24.08.2021
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^