В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне

С начала пандемии в республике умерли более 1,7 тысячи больных коронавирусом
В Бурятии за последние сутки выявили 95 заражённых коронавирусом. Это всего на одного меньше, чем днём ранее.
Число новых заразившихся в последние четыре дня держится примерно на одном уровне. Снижение фиксируется лишь на одну цифру: так, если вчера заболели 95 человек, позавчера их было 96, до этого 97, а до этого 98.
В субботу, 21 августа, впервые за долгое время суточный прирост опустился ниже отметки «100». До этого такие показатели фиксировались только в начале июня, ещё до пиковых значений третьей волны коронавируса.
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 55 848. Из них 49% (27 274) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели 48 842 пациента. Накануне вылечились 47 человек, ещё 116 дополнительно сняли с наблюдения.
Скончались за минувшие сутки два человека, болевшие ковидом. Точный возраст и пол умерших сейчас не раскрывается. Известно лишь, что один из них был старше 65 лет, другой – младше этого возраста.
С начала пандемии в Бурятии умерли 1765 больных коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 411 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 54 меньше, чем накануне. Отметим, в последнее время наблюдается стабильное снижение количества госпитализированных.
В отделениях реанимации находится 59 пациентов (на четыре меньше, чем днём ранее). Из них 29 старше 65 лет. На ИВЛ – 25 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 588 коек: занято – 411, свободно 177 коек. Занятость коечного фонда опустилась до 69%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1150 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 7881 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 254 777 человек. При этом к 1 октября планируется привить 431 580 жителей, то есть сейчас план выполнен на 59%.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации. «Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки», - пояснил он.
Также Алексей Цыденов поручил обеспечить к 1 сентября усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции.
До конца сентября в республике продлили ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.
В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
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