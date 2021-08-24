В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя

В Тункинском районе Бурятии рядом с трассой сельчане заметили медведя. Видео с косолапым было опубликовано в аккаунте национального парка «Тункинский».
Местные жители запечатлели медведя, бежавшего вдоль трассы в местности Улан-Горхон вблизи села Жемчуг.
Короткий ролик был размещён в паблике ves_ulan_ude: одни жители отмечают, как стало страшно в республике, другие же возражают, что раньше просто не было телефонов и выходы медведей к людям не фиксировались так часто на камеру:
«Раньше тоже везде бегали мишки, просто под рукой не было нужного аппарата, т.е видеокамеры»
«Как страшно. Что-случилось-то, повсеместно выходят медведи из леса»
«Я так же бегу на работу, когда проспал»
«Бедняжки! Их среду обитания, лес дремучий, отнял человек»
«Однако опасно становится в Тунке».
Это лето оказалось «богатым» на выходы медведей к людям, к населённым пунктам. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно группа туристов по пути к Чивыркуйскому заливу встретила медведя. Косолапый не испугался машины, заинтересованно смотрел на неё, затем медленно ушёл в лес.
Медведь выходил к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала.
В том же Забайкальском национальном парке мишка разгромил палатку туристов и полакомился продуктовыми запасами.
Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин отмечал, что на заповедной территории есть как минимум три медведя, выходящих к людям. Он выразил надежду, что скоро количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.
Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродит небольшой медведь. Косолапый, по словам местных жителей, живёт здесь не первый год. Но сейчас он уже перестал бояться людей и машин. Не исключено, что всё же состоится встреча с человеком, и это может закончиться трагически. Так что принято решение об отстреле медведя.
На севере республики косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные ищут пропитание в мусорных баках.
Другие медведи приходят на кладбище, куда люди регулярно приносят поминальную еду.
В начале августа сообщалось о выходе медведей к дому на заимке возле села Улюнхан Курумканского района. Местные считают, что он подкрадывался к домашним животным.