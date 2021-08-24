 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя

В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
Общество, 
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг

В Тункинском районе Бурятии рядом с трассой сельчане заметили медведя. Видео с косолапым было опубликовано в аккаунте национального парка «Тункинский».

Местные жители запечатлели медведя, бежавшего вдоль трассы в местности Улан-Горхон вблизи села Жемчуг.


Короткий ролик был размещён в паблике ves_ulan_ude: одни жители отмечают, как стало страшно в республике, другие же возражают, что раньше просто не было телефонов и выходы медведей к людям не фиксировались так часто на камеру:

«Раньше тоже везде бегали мишки, просто под рукой не было нужного аппарата, т.е видеокамеры»
«Как страшно. Что-случилось-то, повсеместно выходят медведи из леса»
«Я так же бегу на работу, когда проспал»
«Бедняжки! Их среду обитания, лес дремучий, отнял человек»
«Однако опасно становится в Тунке».

Это лето оказалось «богатым» на выходы медведей к людям, к населённым пунктам. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно группа туристов по пути к Чивыркуйскому заливу встретила медведя. Косолапый не испугался машины, заинтересованно смотрел на неё, затем медленно ушёл в лес.

Медведь выходил к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала.

В том же Забайкальском национальном парке мишка разгромил палатку туристов и полакомился продуктовыми запасами.

Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин отмечал, что на заповедной территории есть как минимум три медведя, выходящих к людям. Он выразил надежду, что скоро количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.

Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродит небольшой медведь. Косолапый, по словам местных жителей, живёт здесь не первый год. Но сейчас он уже перестал бояться людей и машин. Не исключено, что всё же состоится встреча с человеком, и это может закончиться трагически. Так что принято решение об отстреле медведя.

На севере республики косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные ищут пропитание в мусорных баках.

Другие медведи приходят на кладбище, куда люди регулярно приносят поминальную еду.

В начале августа сообщалось о выходе медведей к дому на заимке возле села Улюнхан Курумканского района. Местные считают, что он подкрадывался к домашним животным.


медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
Общество, 24.08.2021
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Общество, 24.08.2021
На возведение и установку памятника ушло 500 тысяч
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
Общество, 24.08.2021
10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события 
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
Общество, 24.08.2021
Ребёнок увлекается рыбалкой, так что подарок ему очень понравился
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
Общество, 24.08.2021
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Общество, 24.08.2021
Якутия необычно поблагодарила Бурятию за помощь в борьбе с лесными пожарами. ВИДЕО
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
Общество, 24.08.2021
Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
Общество, 24.08.2021
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
Общество, 24.08.2021
После прокурорского вмешательства нарушения устранили
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
Общество, 24.08.2021
В турнире примут участие команды Читы и районов края
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Общество, 24.08.2021
Участвовать могут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 24.08.2021
Максимальная температура днём составит +22
«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
Общество, 23.08.2021
В Красноярском крае состоится фестиваль холодового плавания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^