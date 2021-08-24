В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя

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В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру Общество, 10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события

