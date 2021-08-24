Проект стал основным решением проблемы пробок на дорогах Улан-Батора
23 августа в Монголии состоялась церемония открытия строительства «Богдхан төмөр зам» – железной дороги «Богдхан». Работы планируют закончить в течение 3 лет.
- Железная дорога «Богдхан» не только повышает конкурентоспособность инфраструктуры, транспорта и логистики Монголии, но также является одним из ключевых решений для децентрализации столицы – Улан-Батора, создания нового города-спутника в аймаке Туве и уменьшения загруженности дорог, - заявил на церемонии открытия премьер-министр страны Л. Оюун-Эрдэнэ.
Железная дорога «Богдхан» начнётся со станции Рашаант и будет проходить по южному сколу горы Богд и через станцию Мааньт. Она протянется через сомоны Алтанбулаг и Сэргэлэн аймака Туве и районы Багахангай, Хан-Уул и Сонгинохайрхан города Улан-Батор. Её протяжённость составит 135,8 км. Также здесь впервые в Монголии будет построен туннель протяжённостью 16,6 км. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии начато строительство новой железной дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии пройдёт Неделя туризма на Великом шёлковом пути
Примечательно, что победа на международном фестивале совпала с её днём рождения
При этом будет учитываться эпидемобстановка в каждом муниципалитете
90 лет исполнилось Ольге Фёдоровне Петровой
Снимок Дмитрия Патрина был взят из банка стоковых фотографий
В Иркутской области определены победители и призёры этапа кубка России по скайраннингу
Создатель отмечает, что машина «идёт по грязи изумительно»
Ремонт проходит сразу на четырёх улицах
Труппу театра пополнил уроженец Гусиноозёрска
Также доставлена аэролодка
От града пострадали не только частные дома, но и дом культуры, а также школа
Ежесуточный прирост снижается
Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса
Косолапые, вероятно, ушли в лес лакомиться урожаем
Его путешествие длилось 42 дня