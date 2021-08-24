В Монголии начато строительство новой железной дороги

Проект стал основным решением проблемы пробок на дорогах Улан-Батора



23 августа в Монголии состоялась церемония открытия строительства «Богдхан төмөр зам» – железной дороги «Богдхан». Работы планируют закончить в течение 3 лет.



- Железная дорога «Богдхан» не только повышает конкурентоспособность инфраструктуры, транспорта и логистики Монголии, но также является одним из ключевых решений для децентрализации столицы – Улан-Батора, создания нового города-спутника в аймаке Туве и уменьшения загруженности дорог, - заявил на церемонии открытия премьер-министр страны Л. Оюун-Эрдэнэ.



Железная дорога «Богдхан» начнётся со станции Рашаант и будет проходить по южному сколу горы Богд и через станцию Мааньт. Она протянется через сомоны Алтанбулаг и Сэргэлэн аймака Туве и районы Багахангай, Хан-Уул и Сонгинохайрхан города Улан-Батор. Её протяжённость составит 135,8 км. Также здесь впервые в Монголии будет построен туннель протяжённостью 16,6 км. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

