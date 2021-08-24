В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран

Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин. Похороны героя-ветерана со всеми почестями состоялись на кладбище в селе Верхний Жирим. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Фёдор Поликарпович родился в Подлопатках Мухоршибирского района 7 февраля 1920 года в многодетной семье. Из 13 детей семеро (шестеро сыновей и одна дочь) защищали Родину на фронтах Великой Отечественной. Трое братьев навеки остались на полях сражений.
Старший сержант Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы с кровопролитными боями прошёл почти пол-Европы. Луцк, Ровно, Будапешт, Дебрецен, Братислава, Годонин, Прага, Брно, Брук, Балашшадьярмат, Вена – это неполный перечень больших и малых городов, которые освободили советские солдаты.
Ветеран бережно хранил многочисленные благодарности Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина за участие во взятии населённых пунктов.
Трижды Фёдора Кашина ранило, и каждый раз после лечения в госпиталях он возвращался в родную часть. День Победы он встретил под Прагой.
После войны он трудился заведующим зооветучастками, веттехником, егерем в Алтачейском заказнике Мухоршибирского района.
С 1971 года до заслуженного ухода на пенсию трудился в селе Гурульба заведующим животноводческим комплексом в учебно-опытном хозяйстве «Байкал» Бурятского сельскохозяйственного института. Спустя много лет односельчане помнят его, как умного, грамотного, принципиального руководителя.
Супруги Елизавета Петровна и Федор Поликарпович воспитали трёх дочерей.
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