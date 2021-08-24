Женщина получила условный срок
Бывшая заведующая детским садом в Мухоршибирском районе Бурятии признана виновной в получении взятки.
В суде установлено, что, являясь заведующей детсада, должностное лицо издало приказ о начислении четырём воспитателям выплат из стимулирующего фонда в размере 27,4 тысяч рублей каждому. После этого за возможные попустительства и послабления по работе из указанных сумм заведующая получила взятку в виде денежных средств по 18 тысяч рублей от каждого работника.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района.
- Мухоршибирский районный суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на два года условно, с испытательным сроком два года, с удержанием 15 % заработка в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком три года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии бывшую заведующую детсадом осудили за взятку
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