В Бурятии бывшую заведующую детсадом осудили за взятку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина получила условный срок



Бывшая заведующая детским садом в Мухоршибирском районе Бурятии признана виновной в получении взятки.



В суде установлено, что, являясь заведующей детсада, должностное лицо издало приказ о начислении четырём воспитателям выплат из стимулирующего фонда в размере 27,4 тысяч рублей каждому. После этого за возможные попустительства и послабления по работе из указанных сумм заведующая получила взятку в виде денежных средств по 18 тысяч рублей от каждого работника.



Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района.



- Мухоршибирский районный суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на два года условно, с испытательным сроком два года, с удержанием 15 % заработка в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком три года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

