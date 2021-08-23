В Улан-Удэ блогер «нарвался» на полицейского не в тренде

Инспектор ГИБДД негативно отреагировал на просьбу юноши отбить кулак



В Улан-Удэ молодой человек, снимающий развлекательные видео для своего аккаунта в Instagram, подошёл к инспектору ГИБДД, который находился на посту. Вадим, так зовут блогера, предложил полицейскому отбить кулак, за это инспектор бы получил конфету. Однако полицейский неоднозначно отреагировал на такую просьбу.



Сначала дорожный полицейский попросил юношу снять очки, чтобы посмотреть на глаза и убедиться, что молодой человек трезв. Потом старший лейтенант достал свой мобильный телефон и начал снимать блогера в ответ.



- Я вижу, что что-то у вас не то с координацией. Я вас к себе не звал. Не надо мне ничего дарить. Нормально всё у вас? – так отреагировал инспектор.



В конце ролика автор видео попрощался с полицейским и ушёл. «Ладно, всё, живите» - ответил инспектор ГИБДД.



Мнения подписчиков Instagram-паблика ves_ulan_ude разделились:



«Уверен, что инспектору тяжело живётся, если у него такая реакция»,

«Менталитет»,

«Вот тот самый человек, который не сидит в Тик-Токе»,

«Правильная реакция инспектора»,

«Концовка, конечно, «ладно, всё, живите»,

«Работа у них нервная. Во всем подвох ждут»,

«Бедный пацан, так старался. Эх».





