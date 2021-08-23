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В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена

В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики извинились перед горожанами за возможные неудобства

Улан-удэнцы в соцсетях пожаловались на то, что не могут пройти рентген в поликлинике № 1. Горожане отмечали, что запись либо сдвигается, либо при попытке регистрации в медучреждении дают прямой телефон рентген-кабинета или предлагают им обратиться напрямую в кабинет для записи и т.д.

Ремонт крыши

Как оказалось, проблема началась с ремонта кровли. Работы - плановые.

- Средства на обновление крыши поликлиники были выделены из бюджета Бурятии. Сумма – 6,7 млн рублей. На электронный аукцион было подано четыре заявки, из них одна заявка отклонена ввиду неполного комплекта предоставленных документов, - рассказали «Байкал-Daily» в поликлинике № 1.

Победителем аукциона стала компания ООО «БФК Байкал». Ремонтные работы стартовали в июле, а по графику должны окончиться к 15 сентября.

Отключили аппараты

Во время ремонта произошёл форс-мажор.

- По плану работ первым делом шёл демонтаж конструкции старой кровли, что было произведено за период с 7 июля по 1 августа. Ввиду неблагоприятных погодных условий из-за начавшихся длительных проливных дождей произошло попадание влаги на балки крыши. Оттуда вода попала в кабинеты третьего этажа поликлиники, - пояснили в поликлинике.

Естественно, что из-за опасений порчи и выхода из строя дорогостоящего медицинского оборудования от электросети врачи отключили рентген-аппараты. Вся техника была укрыта плёнкой, так что ей ничего не грозит.

Из-за попадания влаги внутрь помещения часть кабинетов и коридоров оказались частично подтопленными. Во избежание проникновения влаги на первый и второй этаж в местах стекания воды расставлены ведра.

- Уборщики производственных помещений поликлиники ежечасно проводят мониторинг и оперативно устраняют возникшие участки с водой, - сообщили также в учреждении.

В таких условиях специалистам нужно было срочно решать, как оказывать помощь пациентам дальше. Была временно изменена маршрутизация пациентов, которым необходимо пройти рентген-диагностику.

- На данный момент проведение рентген-диагностики проходит по адресу: ул. Куйбышева, 18, здание травмпункт № 1. Дано поручение колл-центру поликлиники начать обзвон пациентов с целью информирования об изменениях. Также эта информация будет опубликована в социальных сетях поликлиники и на сайте учреждения, - объяснили в поликлинике № 1.

Косметический ремонт этажа

Здесь добавили, что после окончания ремонта кровли будет проведён косметический ремонт третьего этажа.

От имени главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» Натальи Константиновны Бадмаевой пациентам принесли извинения за возможные неудобства.

- Мы просим пациентов отнестись с пониманием к этой ситуации. Данная ситуация находится под непосредственным контролем главного врача Натальи Константиновны Бадмаевой и министра здравоохранения Бурятии Евгении Юрьевны Лудуповой, - заключили в поликлинике.

За ходом ремонтных работ проводится строительный надзор.
поликлиника

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