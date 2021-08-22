В Бурятии коронавирус выявили ещё у 98 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Два человека скончались от коронавируса



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 22 августа зарегистрировано 55 560 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 150) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 98 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 201 га. По состоянию на 22 августа, число контактных лиц – 8749 человек.



По данным минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 48740 человек, в том числе за сутки 48, дополнительно сняты с наблюдения 133 человека.



В стационарах республики получают лечение 458 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 364. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ – 30 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 597 коек: занято – 458, свободно – 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1165 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1756 человек, в том числе за минувшие сутки два пациента (в возрасте до 65 лет – 1 чел., старше 65 – 1).





