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Телефонный аферист из Бурятии выманил у жителя Твери шесть млн рублей

Телефонный аферист из Бурятии выманил у жителя Твери шесть млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Под стражей улан-удэнец пробудет до конца сентября

Заволжский районный суд города Твери продлил арест жителю Бурятии, обвиняемого мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2020 года. В ходе следствия было установлено, что 22-летний житель Улан –Удэ организовал группу, участники которой по заранее разработанному плану звонили людям и представлялись сотрудникам банка. Они сообщали им ложную информацию о попытке незаконного списания денег с их банковской карты.

Введя потерпевшего в заблуждение, пользуясь его доверием, используя различные психологические приёмы вынуждали потерпевшего снять все деньги, имеющиеся у него на счетах и через банкомат перевести на счёт банковских карт, указанных мошенниками, которые как уверяли последние являются резервными счетами. В результате таких действий, житель Твери перевёл на счета мошенников около шести миллионов рублей.

- Впоследствии к возбужденному уголовному дулу были присоединены дела более чем по 100 аналогичным эпизодам мошеннических действий, совершенных в различных регионах Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.

Следствие по делу ведёт следственная группа СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области.

Пока по уголовному делу проходит пятеро обвиняемых, которым избраны различные меры пресечения.

Постановлением Заволжского районного суда Твери от 17 августа срок содержания под стражей обвиняемого продлён до 28 сентября.


мошенничество

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