 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 августа

20 августа

Популярное

В Бурятии ищут сутенёра, насиловавшего и избивавшего девушек

В Бурятии ищут сутенёра, насиловавшего и избивавшего девушек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина скрывался от следствия за рубежом

Следственными органами СКР по Бурятии разыскивается Василенко Артём Станиславович, 23.05.1986 года рождения. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера», ч. 3 ст. 240 УК РФ «Принуждение к занятию проституцией», п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ряде других преступлений против здоровья и против собственности граждан.

По данным следствия, преступления Василенко совершены в 2011-2012 годах. Он действовал в составе организованной преступной группы и принуждал молодых девушек, приезжавших в город Улан-Удэ из сельской местности, к занятию проституцией. Мужчина запугивал и устрашал сельчанок, совершая в отношении них насильственные половые акты.

- После возбуждения уголовных дел Василенко скрылся от следствия, по оперативной информации, находился в иностранном государстве. В настоящее время получены сведения о том, что разыскиваемый мужчина мог вернуться обратно, и сейчас находится на территории республики, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

ориентировка СКР 
 Всех, кому известно местонахождение изображённого на фотографии мужчины, правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
розыск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Телефонный аферист из Бурятии выманил у жителя Твери шесть млн рублей
Телефонный аферист из Бурятии выманил у жителя Твери шесть млн рублей
Общество, 21.08.2021
Под стражей улан-удэнец пробудет до конца сентября 
В Бурятии ищут сутенёра, насиловавшего и избивавшего девушек
В Бурятии ищут сутенёра, насиловавшего и избивавшего девушек
Общество, 21.08.2021
Мужчина скрывался от следствия за рубежом
В Чите стартовали сезонные ярмарки
В Чите стартовали сезонные ярмарки
Общество, 21.08.2021
На них реализуют школьные принадлежности и сельхозпродукцию
В Бурятии дожди с грозами
В Бурятии дожди с грозами
Общество, 21.08.2021
Ожидается ветер до 18 м/с
Молодёжь Бурятии может получить госпремии
Молодёжь Бурятии может получить госпремии
Общество, 20.08.2021
В республике объявлено о проведении конкурсного отбора по поддержке молодых талантов
В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях
В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях
Общество, 20.08.2021
Количество школ и детских садов, где преподают родной язык, увеличилось до 143
В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте
В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте
Общество, 20.08.2021
Мероприятие приурочено ко Дню защиты бездомных животных
В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров
В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров
Общество, 20.08.2021
В пилотном проекте участвуют частные медицинские организации
На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
Общество, 20.08.2021
Дети проведут недельную смену на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг»
В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
Общество, 20.08.2021
В соревнованиях принимают участие смешанные команды
В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
Общество, 20.08.2021
В Буряад театре прошла сдача спектакля, которым откроется 90-й театральный сезон
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Общество, 20.08.2021
ПКДЦ «Академик Фёдор Углов» оказывает бесплатные медуслуги жителям края
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
Общество, 20.08.2021
Начала работу выставка «Традиционная тряпичная кукла России»
В Бурятии наградили работников образования
В Бурятии наградили работников образования
Общество, 20.08.2021
С 17 по 19 августа в республике прошла конференция педагогов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^