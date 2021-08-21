В Бурятии ищут сутенёра, насиловавшего и избивавшего девушек





ориентировка СКР

Следственными органами СКР по Бурятии разыскивается Василенко Артём Станиславович, 23.05.1986 года рождения. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера», ч. 3 ст. 240 УК РФ «Принуждение к занятию проституцией», п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ряде других преступлений против здоровья и против собственности граждан.По данным следствия, преступления Василенко совершены в 2011-2012 годах. Он действовал в составе организованной преступной группы и принуждал молодых девушек, приезжавших в город Улан-Удэ из сельской местности, к занятию проституцией. Мужчина запугивал и устрашал сельчанок, совершая в отношении них насильственные половые акты.- После возбуждения уголовных дел Василенко скрылся от следствия, по оперативной информации, находился в иностранном государстве. В настоящее время получены сведения о том, что разыскиваемый мужчина мог вернуться обратно, и сейчас находится на территории республики, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Всех, кому известно местонахождение изображённого на фотографии мужчины, правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).