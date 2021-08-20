В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону. Об этом стало известно накануне в ходе визита на ТЭЦ зампреда правительства Евгения Луковникова. Таким образом, отопительный сезон в бурятской столице стартует в этом году как обычно - в соответствии с погодными условиями, в сентябре.
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 посетил с проверкой зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Также участниками рабочего выезда стали генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов, заместитель генерального директора по технической политике ТГК-14 Юрий Дорфман, координатором по управлению деятельностью филиалов ТГК-14 по Бурятии Владимир Кружихин.
Они побывали в производственных цехах, выслушали доклады сотрудников и поговорили с ними. Также были проверены бытовые условия, оценена готовность станций к отопительному сезону. Зампред правительства положительно Бурятии оценил готовность ТЭЦ-1.
- На данный момент заканчиваются работы, которые запланированы согласно графику. Готовность высокая, на сегодняшний день, ТЭЦ-1 готова к началу отопительного сезона, - подвёл итог Евгений Луковников.
В свою очередь, по ситуации на ТЭЦ-2 высказался Алексей Лизунов. Он отметил, что на станции имеется резерв тепловой мощности, а теплоснабжение жителей в отопительный период будет надёжным.
- Я вас заверяю, что ТЭЦ-2 в полной боевой готовности. Поэтому прошу потребителей не волноваться за качество теплоснабжения от Улан-Удэнской ТЭЦ-2, - добавил он.
Улан-удэнцев заверили, что началу отопительного сезона в срок ничто не угрожает.
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
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