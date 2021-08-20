Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону

В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам



Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону. Об этом стало известно накануне в ходе визита на ТЭЦ зампреда правительства Евгения Луковникова. Таким образом, отопительный сезон в бурятской столице стартует в этом году как обычно - в соответствии с погодными условиями, в сентябре.



ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 посетил с проверкой зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Также участниками рабочего выезда стали генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов, заместитель генерального директора по технической политике ТГК-14 Юрий Дорфман, координатором по управлению деятельностью филиалов ТГК-14 по Бурятии Владимир Кружихин.



Они побывали в производственных цехах, выслушали доклады сотрудников и поговорили с ними. Также были проверены бытовые условия, оценена готовность станций к отопительному сезону. Зампред правительства положительно Бурятии оценил готовность ТЭЦ-1.



- На данный момент заканчиваются работы, которые запланированы согласно графику. Готовность высокая, на сегодняшний день, ТЭЦ-1 готова к началу отопительного сезона, - подвёл итог Евгений Луковников.



В свою очередь, по ситуации на ТЭЦ-2 высказался Алексей Лизунов. Он отметил, что на станции имеется резерв тепловой мощности, а теплоснабжение жителей в отопительный период будет надёжным.



- Я вас заверяю, что ТЭЦ-2 в полной боевой готовности. Поэтому прошу потребителей не волноваться за качество теплоснабжения от Улан-Удэнской ТЭЦ-2, - добавил он.



Улан-удэнцев заверили, что началу отопительного сезона в срок ничто не угрожает.





