В Улан-Удэ на детских площадках спят собаки и испражняются коровы









































Представители Общероссийского народного фронта провели мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок в Улан-Удэ и районах республики. Перечень выявленных замечаний общественники направили в прокуратуру, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Для осмотра были выбраны площадки, по которым ранее поступали обращения граждан. Всего проинспектировано 30 мест детского досуга во дворах жилых домов, а также открытых общественных мест массового занятия спортом.Без замечаний не обошлось практически ни на одной из обследуемых площадок. Так на игровых площадках по ул. Заиграевская, д.15, 17 и 19 почти всё оборудование неисправно, присутствуют следы вандализма, нет резинового рекомендованного для современных площадок покрытия, не выкошена трава, присутствуют острые сломанные детали и опасные элементы. Данные площадки общественники рекомендовали для демонтажа и полного обновления оборудования.Одна из худших площадок была выявлена по проспекту Строителей, д.36 и 46 в Улан-Удэ. Заметно, что несколько лет назад она была новая и явно хорошо оборудованная, пользующаяся большим спросом у детей. Однако сегодня она представляет собой крайне опасное место: изломанные качели, стёртое до лохмотьев резиновое покрытие, торчащие части арматуры из детских игровых форм «Зайцы», морально и физически обветшавшие игровые конструкции. Это результат плохого контроля за содержанием и полного отсутствия своевременного ремонта и обновления, прокомментировали в ОНФ.Двор по ул. Пищевая, 30 в столице Бурятии много лет не видел современной красивой и безопасной детской площадки. Игровая территория не имеет резинового покрытия, деревянные и железные конструкции сильно изношены, горка визуально опасна для использования. Однако заметно, что периодически покраска обновляется. Ограждением здесь являются использованные автомобильные шины, что на данный момент не отвечает требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Он устанавливает единые требования к оборудованию детских площадок для обеспечения безопасности детей.- Большая часть замечаний касается оборудования площадок, которое не отвечает современным требованиям. Многие из проверенных объектов не обновлялись годами. другая проблема, это плохое содержание территории и наличие бродячих животных. Например, в посёлке Сокол, д.3 в Улан-Удэ на детской площадке много экскрементов крупного рогатого скота находящегося на самовыпасе и как следствие антисанитария и соответствующий неприятный запах. На нескольких площадках мы встретили бродячих собак, которые не только испражнялись в песочницы, но и засыпали в них, ведя себя агрессивно к окружающим, при попытке подойти к игровой зоне. К сожалению, можно сделать вывод, что большинство детских площадок требуют демонтажа и обновления, – прокомментировал координатор «Центра мониторинга и благоустройства городской среды» Дмитрий Замолотских.Он также отметил, что все без исключения обследованные территории пострадали от действий вандалов: нецензурные надписи, выломанные элементы конструкций, вырванные и похищенные металлические части оборудования – всём это встречается повсеместно.В целом общественники зафиксировали факт, что большинство площадок выглядят неэстетично. Хотя встречаются и случаи, когда детские игровые и спортивные площадки не получили ни одного серьёзного замечания. Например, лучшей по итогам мониторинга стала спортивная площадка по ул. Борсоева, 69 «а», построенная не так давно, в 2020 году, на депутатские средства.По итогам мониторинга реестр площадок со списком выявленных недочётов подготовлен и направлен в органы прокуратуры республики, а с администрации Улан-Удэ запрошена информация о собственниках объектов и наличие паспортов безопасности. Кроме этого представители ОНФ обратили внимание чиновников на необходимость не просто демонтировать опасные и устаревшие детские игровые и спортивные площадки, а также позаботиться об установке на их месте новых, современных и безопасных для детей.