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В Улан-Удэ деревья закатали в бетон

В Улан-Удэ деревья закатали в бетон
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
На радикальные меры пошли сотрудники управляющей компании

В центре Улан-Удэ во дворе улице Пристанская, 10 сотрудники управляющей компании приняли радикальные меры. Они должны были забетонировать отмостки дома. Однако при этом сотрудники залили часть двора остатками бетона и в итоге забетонировали землю вокруг деревьев.

Без влаги и воздуха, которые должны свободно поступать к корневой системе, деревья погибнут.


После жалоб жителей управляющая компания убрала бетон с придомовой территории.

- Комитет городского хозяйства обратился в управляющую компанию с требованием устранить последствия проведённых работ. В настоящее время управляющая компания убрала весь бетон и восстановила благоустройство дворовой территории, - сообщили сегодня в комитете городского хозяйства.

В следующем году представители управляющей компании пообещали привезти плодородный грунт, посадить газон и обустроить цветочные клумбы.



деревья управляющие компании

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