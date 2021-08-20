В Улан-Удэ деревья закатали в бетон

Без влаги и воздуха, которые должны свободно поступать к корневой системе, деревья погибнут.







В следующем году представители управляющей компании пообещали привезти плодородный грунт, посадить газон и обустроить цветочные клумбы.















В центре Улан-Удэ во дворе улице Пристанская, 10 сотрудники управляющей компании приняли радикальные меры. Они должны были забетонировать отмостки дома. Однако при этом сотрудники залили часть двора остатками бетона и в итоге забетонировали землю вокруг деревьев.После жалоб жителей управляющая компания убрала бетон с придомовой территории.- Комитет городского хозяйства обратился в управляющую компанию с требованием устранить последствия проведённых работ. В настоящее время управляющая компания убрала весь бетон и восстановила благоустройство дворовой территории, - сообщили сегодня в комитете городского хозяйства.