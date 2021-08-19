Бурятский лама объяснил, почему чётки нельзя брать немытыми руками

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Буддисты верят, что начитанные на чётках мантры создают хорошую энергетическую силу



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, что такое чётки и для чего они нужны. Общеизвестно, что чётки (эрхи по-бурятски) используются не только в буддийской религии. В буддийской практике чётки имеют большое значение и являются непременным атрибутом буддиста.



- В буддизме чётки символизируют тантру. А тантра в буквальном переводе с тибетского языка означает непрерывность, взаимовытекаемость, причинно-следственную связь и т.д. Перебирая бусины чёток, мы должны помнить об обязательной непрерывности буддийской практики. Каждое движение, слово и мысль должны быть мотивированы во благо всем живым существам. Таким образом, останавливается накопление негативной кармы и очищается уже накопленная. Поэтому очень важно читать мантры каждый день, пусть даже всего по одному кругу. Чётки нужны для ведения счёта начитанных мантр, - объяснил Еши Намжил лама.



Чётки подразделяются на разные виды в зависимости от начитываемых мантр. Мантры по своей цели бывают духовными и лечебными. Духовные мантры, в свою очередь, бывают мирными и гневными, что чаще всего зависит от принадлежности к гневным или мирным божествам. А лечебные делятся на укрощённые и дикие. Для мирных мантр бусины чёток должны иметь светлый цвет и начитываются в левой руке. Гневные мантры начитывают в правой руке. Вообще, всё имеет значение: в какой руке, на каком уровне рука, цвет, количество бусин, поза читающего, время и т.д.



- В общем говоря, форма, цвет, количество бусин имеют вторичное значение. Суть чёток заключена в ведении счета, а символизм – в непрерывности памятования благой мотивации, правильного воззрения и полезных поступков, - отметил бурятский лама.



Чётки изготавливают из различных пород деревьев, из камней, металлов, костей, глины, даже стекла и пластика. И это имеет свой смысл. Однако самым оптимальным вариантом являются, пожалуй, чётки из семян Боди-ца. Они универсальны, т. е. подойдут для начитки любых мантр. Кстати, чем больше начитано мантр на чётках, тем темнее они становятся. Значит, в них больше энергии, объяснил настоятель Курумканского дацана.



Чётки можно хранить на алтаре, можно сшить для них маленькие мешочки, однако лучше их всегда носить с собой, на кисти руки, на шее, в сумке и т. д. Не следует класть их на стул, на пол, в грязное место. Нельзя швырять их, брать грязными руками или ещё как-нибудь неуважительно относиться.



- Нежелательно даже трогать их после прикосновения к чему-нибудь нечистому. Поэтому прежде, чем взять чётки, следует помыть руки и ополоснуть рот. Не обязательно иметь несколько чёток, достаточно одних. Желательно не менять их, потому что начитанные на них мантры создают хорошую энергетическую силу, способную помогать вам в различных ситуациях. Особенно, если они стали тёмно-коричневого цвета. Такие чётки действительно обладают огромной силой. Часть мантровой ваджрной вибрации всегда остаётся в четках, и она будет благословлять близлежащее пространство. Некоторые традиции утверждают, что завязанные в ваджрный узел чётки генерируют еще энергию, - пояснил лама.



При покупке новых чёток нужно посмотреть, насколько крепка нить, на которую нанизаны бусины. Если нить не прочна, можно самому снять бусины с нити и заменить её шёлковой или какой-нибудь другой, более прочной.



- Некоторые используют рыболовную леску. К примеру, я для себя купил сразу двое чёток. Заменил нить на одних более прочной обувной шелковой нитью и пользуюсь ими. А другие оставил храниться на тот случай, если вдруг потеряются бусины и понадобится замена. Цвет нити не имеет большого значения, но, если есть возможность, лучше взять красную, бордовую. Лучшим вариантом являются три, пять или девять нитей. После смерти хозяина чётки можно унаследовать детям, родственникам или другим близким людям, предварительно освятив их у ламы. Есть специальная мантра, которая увеличивает заслуги прочтения мантр на чётках в несколько раз. Её можно прочитать перед началом рецитации мантр. Звучит она так: «Ом руци раманы тавар тае хум». Нужно прочесть её семь или более раз и подуть на чётки, - продолжил настоятель Курумканского дацана.



В чётках обязательно должно быть две головы, одна из которых должна быть чуть больше другой. При начитке через них нельзя переходить. Дойдя до головы чёток, нужно потереть их в ладонях, подуть и приложить к своей голове или груди, как бы благословляя себя. Затем развернуть чётки в обратном направлении и продолжить начитывание. Нежелательно, чтобы кто-нибудь прикасался к чёткам, кроме вас.



- Таковы общие рекомендации по использованию чёток. Однако для серьёзных занятий по начитке мантр нужен Учитель, который вместе с передачей должен научить всем нюансам. Обычно же люди просто начитывают, не вдаваясь в детали. И со временем к ним всё равно приходят реализации. Всегда нужно помнить, что чётки, со всеми условностями и нюансами, лишь инструмент, помощник для защиты и тренировки сознания, тела на лечебном или духовном пути. Главное же в достижении реализаций – благая мотивация, - заключил священнослужитель.





