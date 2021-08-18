 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии

Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Якутске необычно поблагодарят за помощь в тушении лесных пожаров

В знак благодарности всем, кто помогает тушить лесные пожары в Якутии, в столице республике устроят необычную акцию. С 18 августа по 6 сентября, на телебашне Якутска ежедневно в 21:00 будут включать подсветку под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу с бушующими лесными пожарами.

В тушении пожаров в республике задействовано свыше 3,5 тысяч человек из 16 регионов страны.

- В настоящее время для борьбы с лесными пожарами на территории республики сосредоточена авиационная группировка министерства обороны РФ, а также сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа. В небе над Якутией работает большая авиационная группировка и наземные силы министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Большую помощь оказывает ФБУ «Авиалесоохрана», которая направила силы федерального резерва из других регионов страны, - сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Сегодня, 18 августа, телебашня загорится цветами флага министерства обороны Российской Федерации - белым, синим, красным и серебряным.

19 августа: флаг МЧС России – голубой, белый и оранжевый цвета.
20 августа: флаг Рослесхоза – зелёный и жёлтый.
21 августа: флаг Авиалесоохраны – красный, синий, зелёный.
22 августа: флаг Забайкальского края – зелёный, жёлтый, красный.
23 августа: флаг Республики Бурятия – синий, белый, жёлтый.
24 августа: флаг Амурской области – красный, белый, синий.
25 августа: флаг Еврейской автономной области – белый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый.
26 августа: флаг Республики Алтай – белый, голубой, белый, голубой.
27 августа: флаг Новосибирской области – красный, белый, синий, белый, зелёный.
28 августа: флаг Томской области – белый, зелёный, красный.
29 августа: флаг Тюменской области – белый, синий, зелёный, красный.
30 августа: флаг Ханты-Мансийского автономного округа – сине-голубой, зеленый, белый.
31 августа: флаг Республики Тыва – голубой, белый, жёлтый.
1 сентября: флаг Архангельской области – белый, лазоревый (синий, голубой).
2 сентября: флаг Республики Карелия – красный голубой, зелёный.
3 сентября: флаг Мурманской области – лазоревый (синий, голубой), червлёный (красный), жёлтый.
4 сентября: флаг Приморского края – красный, белый, голубой (лазурный), жёлтый.
5 сентября: флаг Хабаровского края – зелёный, белый, голубой.
6 сентября: флаг Свердловской области – белый, синий, белый, зелёный.

На утро 18 августа в Якутии идёт борьба с тушением пожаров на огромной территории в более чем 1,3 млн га.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Якутии уже почти два месяца находится группировка лесного спецназа из Бурятии.


флаг Якутия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии
Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии
Общество, 18.08.2021
В Якутске необычно поблагодарят за помощь в тушении лесных пожаров
Эмоциональный футбольный комментатор из Читы сматерился в прямом эфире
Эмоциональный футбольный комментатор из Читы сматерился в прямом эфире
Общество, 18.08.2021
Молодой человек не сдержался после плохой реализации голевого момента
В Баргузинском районе Бурятии откроют лесной питомник
В Баргузинском районе Бурятии откроют лесной питомник
Общество, 18.08.2021
Идёт работа по разработке проекта благоустройства будущего питомника
Глава Бурятии позвонил 90-летней юбилярше
Глава Бурятии позвонил 90-летней юбилярше
Общество, 18.08.2021
Раиса Феоктистовна Дубинина участница трудового фронта

В Бурятии кяхтинцы переживают из-за неработающей карусели
В Бурятии кяхтинцы переживают из-за неработающей карусели
Общество, 18.08.2021
Горожане интересуются, почему не работает аттракцион  
В Улан-Удэ на кошение травостоя выделят дополнительное финансирование
В Улан-Удэ на кошение травостоя выделят дополнительное финансирование
Общество, 18.08.2021
Из-за погодных условий объёмы по кошению превысили выделенные лимиты средств
Уровень рек Забайкалья снижается
Уровень рек Забайкалья снижается
Общество, 18.08.2021
Жителей региона просят не купаться в водоёмах
В Бурятии лесник выхаживает потерявшего маму зайчонка
В Бурятии лесник выхаживает потерявшего маму зайчонка
Общество, 18.08.2021
Зайчонок, когда его нашли лесники, уже лежал на последнем издыхании
В Бурятии Буддийская Сангха будет вручать овцеводам почётные знаки
В Бурятии Буддийская Сангха будет вручать овцеводам почётные знаки
Общество, 18.08.2021
Почётные знаки предназначены овцеводам-тысячникам
Улан-Удэ вновь «утонул» в лужах
Улан-Удэ вновь «утонул» в лужах
Общество, 18.08.2021
В мэрии заявили, что работа по откачке воды ведётся с двух часов ночи
Жители села в Бурятии просят платный туалет
Жители села в Бурятии просят платный туалет
Общество, 18.08.2021
Сельчане голосуют «за» и «против» туалета
В Бурятии подсчитали траты времени водителей на пробки
В Бурятии подсчитали траты времени водителей на пробки
Общество, 18.08.2021
Дром представил результаты необычного опроса о потраченном времени

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^