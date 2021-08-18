Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии

В Якутске необычно поблагодарят за помощь в тушении лесных пожаров
В знак благодарности всем, кто помогает тушить лесные пожары в Якутии, в столице республике устроят необычную акцию. С 18 августа по 6 сентября, на телебашне Якутска ежедневно в 21:00 будут включать подсветку под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу с бушующими лесными пожарами.
В тушении пожаров в республике задействовано свыше 3,5 тысяч человек из 16 регионов страны.
- В настоящее время для борьбы с лесными пожарами на территории республики сосредоточена авиационная группировка министерства обороны РФ, а также сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа. В небе над Якутией работает большая авиационная группировка и наземные силы министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Большую помощь оказывает ФБУ «Авиалесоохрана», которая направила силы федерального резерва из других регионов страны, - сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
Сегодня, 18 августа, телебашня загорится цветами флага министерства обороны Российской Федерации - белым, синим, красным и серебряным.
19 августа: флаг МЧС России – голубой, белый и оранжевый цвета.
20 августа: флаг Рослесхоза – зелёный и жёлтый.
21 августа: флаг Авиалесоохраны – красный, синий, зелёный.
22 августа: флаг Забайкальского края – зелёный, жёлтый, красный.
23 августа: флаг Республики Бурятия – синий, белый, жёлтый.
24 августа: флаг Амурской области – красный, белый, синий.
25 августа: флаг Еврейской автономной области – белый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый.
26 августа: флаг Республики Алтай – белый, голубой, белый, голубой.
27 августа: флаг Новосибирской области – красный, белый, синий, белый, зелёный.
28 августа: флаг Томской области – белый, зелёный, красный.
29 августа: флаг Тюменской области – белый, синий, зелёный, красный.
30 августа: флаг Ханты-Мансийского автономного округа – сине-голубой, зеленый, белый.
31 августа: флаг Республики Тыва – голубой, белый, жёлтый.
1 сентября: флаг Архангельской области – белый, лазоревый (синий, голубой).
2 сентября: флаг Республики Карелия – красный голубой, зелёный.
3 сентября: флаг Мурманской области – лазоревый (синий, голубой), червлёный (красный), жёлтый.
4 сентября: флаг Приморского края – красный, белый, голубой (лазурный), жёлтый.
5 сентября: флаг Хабаровского края – зелёный, белый, голубой.
6 сентября: флаг Свердловской области – белый, синий, белый, зелёный.
На утро 18 августа в Якутии идёт борьба с тушением пожаров на огромной территории в более чем 1,3 млн га.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Якутии уже почти два месяца находится группировка лесного спецназа из Бурятии.
Телебашня Якутска окрасится в цвета флага Бурятии
Общество, Фото:
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