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Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте

Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

Сборная Иркутской области заняла третье место на соревнованиях по лапте среди женских команд на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта. Фестиваль проходил с 10 по 15 августа в Ижевске.

В состав команды Иркутской области входили восемь спортсменок, из них семь представительниц Тулунского района и одна – из Заларинского района. Это Анастасия Иванюрова, Ирина Верхотурова, Елизавета Татульник, Алёна Дубровина, Вероника Морозова, Кристина Мамонова, Дарья Кислинская и Галина Сырыгина.

Всего в соревнованиях по лапте участвовали семь женских команд. Победу одержала команда Удмуртской республики. Серебряным призёром стала сборная Пермского края. Ещё одна бронза – у спортсменок Башкортостана.

- Для команды Иркутской области «бронза» – это очень важное достижение. Последний раз спортсмены Приангарья в призах по лапте на всероссийском уровне были в 1993 году, - отметил представитель команды Дмитрий Алифанов.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в спортивную программу VI всероссийского фестиваля вошли соревнования по 16 видам спорта. Среди них – армрестлинг, бильярдный спорт, лапта, гиревой и городошный спорт, мини-футбол, перетягивание каната, самбо, спортивное ориентирование и другие.
лапта Иркутская область спорт фестиваль национальные виды спорта

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