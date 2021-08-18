В Малом море произошло антропогенное загрязнение воды
Загрязнение озера Байкал обсудили 17 августа на заседании КЧС в Иркутской области. Напомним, 29 июля в акватории Малого Моря в районе посёлка Хужир было обнаружено маслянистое пятно.
По информации Лимнологического института СО РАН, его специалистами проведён анализ проб воды и слабо консолидированной субстанции с минеральными включениями. Результаты анализов показывают, что на территории Прибайкальского национального парка в акватории Малого моря произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал.
На месте работают специалисты Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории.
- К решению данного вопроса мы должны подключить все компетентные службы и работать на общий результат. Необходимо провести дополнительное обследование территории, а также обеспечить локализацию загрязнения,- поручил губернатор области Игорь Кобзев.
17 августа специалисты управления Росприроднадзора по Иркутской области взяли очередные пробы воды на загрязнённой территории. Исследования проведут в лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, к решению вопроса о загрязнении акватории озера вернутся на ближайшем заседании КЧС.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что на поверхности Байкала возле посёлка Хужир заметили чёрную пленку.
В Иркутской области локализуют загрязнение в акватории Байкала
Общество, Фото:
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