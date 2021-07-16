В Бурятии наградили участника премии «Особенное счастье»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Эта премия - признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью



В Селенгинском районе Бурятии прошло награждение участника всероссийской премии в поддержку родителей с инвалидностью «Особенное счастье». В номинации «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» дипломом отмечена Елена Яцкина из Гусиноозёрска. Елена Витальевна активно развивает творческие способности своего ребёнка, пропагандирует семейные ценности, инклюзию и гуманизм.



- Это первая в России премия – общественное признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также создающих условия для наиболее полной адаптации детей в обществе, раскрытия их способностей в различных сферах деятельности, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Также за содействие в организации премии «Особенное счастье» благодарственным письмом отмечена деятельность начальника отдела соцзащиты по Селенгинскому району Е.В. Дашинимаевой.

