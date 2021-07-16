Эта премия - признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
В Селенгинском районе Бурятии прошло награждение участника всероссийской премии в поддержку родителей с инвалидностью «Особенное счастье». В номинации «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» дипломом отмечена Елена Яцкина из Гусиноозёрска. Елена Витальевна активно развивает творческие способности своего ребёнка, пропагандирует семейные ценности, инклюзию и гуманизм.
- Это первая в России премия – общественное признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также создающих условия для наиболее полной адаптации детей в обществе, раскрытия их способностей в различных сферах деятельности, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Также за содействие в организации премии «Особенное счастье» благодарственным письмом отмечена деятельность начальника отдела соцзащиты по Селенгинскому району Е.В. Дашинимаевой.
В Бурятии наградили участника премии «Особенное счастье»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В сентябре планируется дальнейшее расширение этой услуги
Лучших чтецов наградили именными призами от родственников Гарма-Доди Дамбаева
Эта премия - признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Лаборант медцентра Читы заняла второе место в профессиональном соревновании
Работы идут на участке длиной 5,5 километров на въезде в Хужир
В Мухоршибирском районе готовятся отпраздновать 90-летие Исая Калашникова
Спортсмену предстоит проехать 2900 километров
При лёгкой форме заболевания беременные могут получать лечение дома
Новые меры соцзащиты закреплены в законе
Детской республиканской клинической больнице передано 200 кг сжиженного медицинского кислорода
Участок будет оформлен в пейзажном стиле
Деньги на оплату жилья и коммунальных услуг получат бывшие сельские педагоги
21 выпускника интернатов поощрили за успехи в учёбе
Команда не потерпела ни одного поражения
Сейчас в городе имеется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях