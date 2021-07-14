Ушёл из жизни известный в Бурятии врач

Общество, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

Владимир Тарнуев был не только отличным хозяйственником, практикующим врачом, но и талантливым учёным



Ушёл из жизни Владимир Тарнуев, заслуженный врач России и Бурятии, профессор Российской академии естествознания.



Владимир Абогоевич родился 13 января 1941 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР. После окончания Читинского государственного мединститута был направлен в родную Еравну главным врачом Телембинской участковой больницы. На плечи молодого врача, недавнего выпускника института легла огромная ответственность. Тарнуев был хирургом, акушером-гинекологом, травматологом, окулистом, приходилось ему выполнять и работу стоматолога. Затем он три года работал врачом Читинской станции скорой помощи.



Много позднее этот опыт пригодился ему в Алжире. В нелёгких климатических условиях, среди воинствующих религиозных фанатов небольшая горстка врачей, собранных со всего мира, выполняла свой профессиональный долг. Рабочий день Владимира Абогоевича был расписан буквально по минутам. Консультации в поликлинике, работа в стационаре, профосмотры, дежурства. Количество осмотренных за дежурство больных иногда превышало 200 человек. Три года зарубежной командировки дали ему колоссальный профессиональный и жизненный опыт.



После возвращения на Родину Владимир Абогоевич был назначен заведующим отделением специализированной больницы № 3, а несколько лет спустя – главным врачом. На этой должности в полной мере раскрылся его талант и как прекрасного врача, и как незаурядного организатора.



За 16 лет под его руководством бывшая спецбольница на 30 коек превратилась в госпиталь, рассчитанный на лечение одновременно 200 больных. Построен реабилитационный центр с сауной, бассейном, ваннами для подводного массажа, открыто отделение реабилитации и восточных методов лечения. Достроен третий этаж к зданию госпиталя. Появилось подсобное хозяйство по производству мяса, молочных продуктов, овощных культур и пасека.



В 1990-х на базе госпиталя были открыты филиал Иркутского государственного института усовершенствования врачей, кафедра фито- рефлексотерапии, отделение пульмонологии (совместно с Бурятским филиалом Института физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения Российской академии), организован первый в республике кабинет УЗИ. Госпиталь стал клинической базой кафедры терапии и традиционной медицины, где проводились научно-исследовательские работы и внедрялись в медицинскую практику восточные методы лечения в сочетании с привычными медикаментозными и физиотерапевтическими методиками.



- Владимир Абогоевич был не только прекрасным хозяйственником, практикующим врачом, но ещё и талантливым учёным. Он знал пять языков, блестяще защитил диссертацию в Московской медицинской академии имени Сеченова на тему «Лечение бронхиальной астмы методами тибетской медицины». В его научном багаже было более 100 публикаций в солидных изданиях. А первый в России учебник «Восточная медицина», идейным вдохновителем создания которого был Владимир Тарнуев, получил золотую медаль на международном Парижском книжном салоне и вошёл в специальный каталог «PARIS BOOKFAIR (2015)», - отмечают в минздраве Бурятии.



Владимир Абогоевич был награждён орденом «Знак Почёта», удостоен премии известного геронтолога Тихона Ерошевского, за миротворческую и благотворительную деятельность награждён медалью Российского фонда мира, за достижения в трудовой деятельности, научной и общественной работе – медалью Агвана Доржиева. В 2001 году решением атаманского правления Забайкальского казачьего войска ему присвоено звание казачьего полковника и вручён почётный знак «За возрождение казачества I степени». В 2012 году президиум Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов наградил его почётным знаком. Он имел множество благодарностей и почётных грамот от руководителей министерств и ведомств, муниципальных образований и различных организаций.



