 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим

Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим
Общество, 
Знаменитая артистка с середины июня находится в медикаментозной коме

Музыкант из Бурятии Эдуард Сампилов, известный мастерским владением морин-хууром, записал новое видео. В ролике он играет на национальном инструменте под популярную песню Макsим. Чёрно-белый видеоролик музыкант смонтировал вместе с клипом певицы и опубликовал на своей странице в соцсети.

«Макsим «Знаешь ли ты»/экспромт/. Скорейшего выздоровления, Марина!» - написал на своей странице Эдуард Сампилов.



Ппевица МакSим (Марина Максимова) была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. В разное время, накануне госпитализации, артистка самостоятельно сделала три теста на COVID-19 – все они были отрицательным.

Когда певица легла на обследование, поражение её лёгких составляло 40%. Об этом она написала сама в соцсетях. Однако состояние девушки резко ухудшилось, в данный момент она находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.
музыканты певцы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим
Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим
Общество, 09.07.2021
Знаменитая артистка с середины июня находится в медикаментозной коме
В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок
В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок
Общество, 09.07.2021
Новая ограничительная мера вступит в силу после окончания локдауна
В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»
В Иркутской зоогалерее анаконда родила «тридцатерняшек»
Общество, 09.07.2021
Пополнение стало неожиданным для сотрудников зоопарка
В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка
В Бурятии ищут хозяев хромающего телёнка
Общество, 09.07.2021
Телёнка гоняют бродячие собаки
В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
В Иркутске ГИБДД подарила новорождённым автокресла
Общество, 09.07.2021
Подарки достались малышам, родившимся в день образования дорожно-патрульной службы
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
В Бурятии полицейские останавливали машины, чтобы подарить открытку
Общество, 09.07.2021
В Тункинском районе республики госавтоинспекторы поздравили автолюбителей с Днём семьи любви и верности
Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»
Жителей Бурятии приглашают спеть «за тех, кто в море!»
Общество, 09.07.2021
Всероссийский фестиваль-конкурс пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге
В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД
В Бурятии выпустили клип о работе ГИБДД
Общество, 09.07.2021
В клип попали кадры будней дорожных полицейских и оперативные съёмки
В Бурятии после локдауна сохранят ряд ограничений
В Бурятии после локдауна сохранят ряд ограничений
Общество, 09.07.2021
Стало известно, как республика будет жить после скорого окончания локдауна
В Улан-Удэ вовсю готовятся к «большой воде»
В Улан-Удэ вовсю готовятся к «большой воде»
Общество, 09.07.2021
Предсказать наступление стихии заранее или хотя бы за месяц невозможно
В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
Общество, 09.07.2021
Замечания по физкультурно-спортивному комплексу подтвердились
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
Общество, 09.07.2021
Солист государственной филармонии Алтая поборется за гран-при фестиваля
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Общество, 09.07.2021
Купол смастерили местные умельцы
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
Общество, 09.07.2021
Более семи тысяч школьников прошли специальные тесты  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^