Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эдуард Сампилов (@sampiloveduard)



Ппевица МакSим (Марина Максимова) была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. В разное время, накануне госпитализации, артистка самостоятельно сделала три теста на COVID-19 – все они были отрицательным.



Когда певица легла на обследование, поражение её лёгких составляло 40%. Об этом она написала сама в соцсетях. Однако состояние девушки резко ухудшилось, в данный момент она находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.

Ппевица МакSим (Марина Максимова) была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. В разное время, накануне госпитализации, артистка самостоятельно сделала три теста на COVID-19 – все они были отрицательным.Когда певица легла на обследование, поражение её лёгких составляло 40%. Об этом она написала сама в соцсетях. Однако состояние девушки резко ухудшилось, в данный момент она находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.

Музыкант из Бурятии Эдуард Сампилов, известный мастерским владением морин-хууром, записал новое видео. В ролике он играет на национальном инструменте под популярную песню Макsим. Чёрно-белый видеоролик музыкант смонтировал вместе с клипом певицы и опубликовал на своей странице в соцсети.«Макsим «Знаешь ли ты»/экспромт/. Скорейшего выздоровления, Марина!» - написал на своей странице Эдуард Сампилов.