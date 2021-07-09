Бурятский музыкант поддержал борющуюся за жизнь певицу Макsим

Знаменитая артистка с середины июня находится в медикаментозной коме
Музыкант из Бурятии Эдуард Сампилов, известный мастерским владением морин-хууром, записал новое видео. В ролике он играет на национальном инструменте под популярную песню Макsим. Чёрно-белый видеоролик музыкант смонтировал вместе с клипом певицы и опубликовал на своей странице в соцсети.
«Макsим «Знаешь ли ты»/экспромт/. Скорейшего выздоровления, Марина!» - написал на своей странице Эдуард Сампилов.
Ппевица МакSим (Марина Максимова) была госпитализирована в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. В разное время, накануне госпитализации, артистка самостоятельно сделала три теста на COVID-19 – все они были отрицательным.
Когда певица легла на обследование, поражение её лёгких составляло 40%. Об этом она написала сама в соцсетях. Однако состояние девушки резко ухудшилось, в данный момент она находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.
Знаменитая артистка с середины июня находится в медикаментозной коме
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