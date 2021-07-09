Лесхоз в Бурятии пополнился новой техникой

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Автомобиль «УАЗ» уже опробовали на тушении пожара



В Кикинский лесхоз Прибайкальского района Бурятии поступил бортовой автомобиль «УАЗ», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- У нас в лесничестве есть и труднопроходимые места, и болотистые, и каменные россыпи. Тут очень разнообразный рельеф местности, - рассказывает лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.



Под наблюдением специалистов Кикинского лесхоза более 600 тысяч га, в том числе и прибрежная территория Байкала. Поэтому на сотрудников лесхоза ложится особая ответственность, и специалисты всегда начеку.



- Преимущества бортового автомобиля, во-первых, в очень хорошей проходимости и маневренности, а также в габаритах. На такой машине можно быстрее, чем на автоцистерне, доставить к пожару людей и оборудование, - пояснил начальник лесопожарной станции Кикинского лесхоза Иван Колмаков.



В кузове автомобиля уже собрано всё самое необходимое для оперативного выезда к возгоранию – мотопомпа, ранцевые лесные огнетушители и 500-литровая бочка с водой. Машину специалисты уже успели опробовать в деле.



- Недалеко от села Турунтаево загорелось поле, прилегающее к лесу. Была угроза перехода огня в лесной массив. Тушили вместе с пожарными Прибайкальского района. Задействовали технику – бульдозер, трактор «Беларус» и бортовой «УАЗ». Вплотную подходить к очагу было опасно, поскольку пламя распространялось очень быстро, а трава была в человеческий рост. Мы заливали водой кромку, оперативно окольцевали очаг. В итоге остановили огонь буквально в нескольких метрах от села и не дали перекинуться на лес, - вспоминает Иван.



Всего за два года в Кикинский лесхоз поступило 10 единиц лесопожарной техники. Обновление автопарка влияет также на оперативность тушения лесных пожаров.

