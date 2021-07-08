В Иркутске открылась выставка бурятских онгонов

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея

В экспозиции представлены онгоны коренных жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья



В Иркутске в выставочном отделе «Музейная студия» областного краеведческого музея начала работу выставка онгонов «Хозяин огня». На ней с 5 июля по 12 сентября представлена коллекция онгонов бурят, проживающих на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.



- «Онгон» в переводе с бурятского языка – изображение какого-либо божества: дух, гений, идол. Ещё одно из его значений – священный. Онгоны изготавливались из дерева, кости, металла, травы, шкур, ткани, кожи для вселения в нарисованные на них изображения духов, это были своего рода дома для духов, - сообщает пресс-служба музея.



Выставка продемонстрирует многообразие изображений и раскроет их значение. Предметы будут расположены согласно порядку их нахождения в юрте. Экспонирование коллекции онгонов будет сопровождаться графическими работами самобытного бурятского художника Цырен-Намжила Очирова и инсталляцией с элементами конструкции монгольской войлочной юрты. Работы художника, выполненные в традиционной бурятской иконописной манере, воссоздадут картины народного быта, проиллюстрируют мифы и фольклор.



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