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В Бурятии прошёл конкурс самодеятельности среди пожилых и инвалидов

Общество, 
В онлайн-мероприятии принимали участие представители стационарных учреждений социального обслуживания

В Бурятии состоялся конкурс художественной самодеятельности «Когда душа поёт!». Мероприятие проводилось в онлайн-формате среди проживающих в стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов. Конкурс проходил по трём номинациям: «Любимый край мой», «Эх, Семеновна» и «Где песня льётся, там весело живется!».

Члены жюри конкурса ознакомились с видеоматериалами из десяти стационарных учреждений социального обслуживания. В каждой номинации было определено по несколько победителей.

- Все номера, как и их исполнители, уникальны и интересны. Например, в номинации «Любимый край мой!» все представили красочные визитные карточки-видеопрезентации о своих учреждениях. Максимальное число баллов в данной номинации получила работа проживающих в Курумканском доме-интернате, на втором месте – Заиграевский дом-интернат, на третьем – Мухоршибирский дом-интернат, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.

В номинации «Эх, Семеновна!» первое место присуждено исполнителям частушек из Мухоршибирского дома-интерната. На втором месте закрепился представитель Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания «Доверие». Третье призовое место досталось Посольскому дому-интернату. Приз зрительских симпатий, учреждённый ассоциацией автономных учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты населения республики, единогласно был присуждён представителю Баргузинского дома-интерната.

В номинации «Где песня льётся, там весело живётся!» не было равных хоровой группе Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания «Доверие». На следующей ступеньке пьедестала – хоровая группа Бабушкинского дома-интерната, на третьем месте – хор Кяхтинского дома-интерната. Также было принято решение о присуждении сразу двух призов зрительских симпатий представителям комплексного центра социального обслуживания «Баянгол» (Закаменский район) и Хоринского специального дома-интерната.

Победители и призеры конкурса отмечены дипломами и памятными подарками.
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