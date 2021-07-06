COVID-19 «уложил» маршрутчиков в Улан-Удэ

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По словам одного из перевозчиков, генерального директора ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» Вячеслава Вершинина, на каждом маршруте в разной степени часть водительского состава находится на больничном, либо в статусе контактных.
Вершинин также с уверенность заявил, что многие водители идут на поправку и скоро приступят к работе.
– Водители выздоравливают, двое вышли на работу. Жалобы от горожан отрабатываем оперативно, я всегда на связи. Водители где-то приступают к работе раньше, стараемся соблюдать график движения маршрутов, - рассказал перевозчик.
Как сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, на период локдауна в городе работает порядка 600 единиц автобусов различного класса. В том числе 57 автобусов МУП «Городские маршруты». Помимо этого, на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая». Однако нехватка транспорта по некоторым маршрутам всё же существует.
– На отдельных маршрутах, действительно, существует нехватка подвижного состава, в частности по маршрутам № 4, 23, 25, 46. С перевозчиками отрабатываются различные варианты стабилизации транспортного обслуживания на проблемных направлениях. В частности, на направлениях Поселья, мкр. Исток работают автобусы ПАЗ МУП «Городские маршруты» по укороченным по маршрутам № 4А, 46А, – сообщили в комитете.
По телефону «горячей линии» 45-45-53 идёт приём устных обращений и информирование горожан по вопросам транспортного обслуживания.
В период локдауна пассажиропоток снизился почти в два раза.
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