Коронавирус установил новый антирекорд в Бурятии



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3543 коек: занято – 3175, свободно – 368 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,6%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 145 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1 279 человек, в том числе за последние сутки – 17. Из них моложе пенсионного возраста – 2 человека, в возрасте 65 лет и старше - 15 человек.



Число контактных лиц – 20 649 человек.









Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия находится в двухнедельном локдауне – до 11 июля. На это время приостановлена работа всех предприятий. Накануне

На сегодня в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 192 266 человек (остаток первого компонента - 26 984). Завершили вакцинацию 138 862 человека (остаток 80 388 единиц). К осеннему эпидсезону планируется вакцинировать 431 580 жителей Бурятии, сообщили в региональном оперштабе.Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия находится в двухнедельном локдауне – до 11 июля. На это время приостановлена работа всех предприятий. Накануне оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 3 июля в Бурятии по зарегистрированобольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 51% (23 195) приходится на жителей Улан-Удэ.составилбольных. Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Накануне сообщалось о 329 заражённых. Высокие показатели ежесуточного прироста держатся с середины июня. 24 июня был побит рекорд – 293 заражённых. 25 июня, впервые за всё время была побита отметка «300» - зафиксировано 305 больных. 26 июня заразились 309 человек. 27 июня выявили 315 заразившихся. 28 июня – 321 больной, 29 июня – 319, 30 июня – 325.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 230 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По данным министерства здравоохранения Бурятии всегоот COVID-19 –человек, в том числе за последние сутки вылечились 239 пациентов. Дополнительно сняты с наблюдения 1 008 человек.В стационарах получают лечение 3 175 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2 833. В отделениях реанимации находится 188 пациентов (из них старше 65 лет – 90), на ИВЛ – 143 пациента (из них старше 65 – 61), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 111.