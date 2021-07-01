В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме

Горячая вода по улицам Боевая и Конечная появится к обеду
В столице Бурятии работы по врезке двух задвижек Д400 во вновь монтируемой камере на проезжей части улиц Боевая – Конечная прошли с опережением, сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.
Горячая вода в 31 доме в Октябрьском районе появится к обеду. Пока позволяют погодные условия строители планируют сегодня установить ещё две задвижки в тепловой камере. Для проведения работ сегодня ориентировочно на 1,5 суток отключат горячую воду в другой группе домов, а именно в 16 многоквартирных домах по улице Мокрова 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29; по улице Жердева 40а, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4; по улице Калашникова 16, 17, 18, 19б.
Кроме того, для вывода в ремонт ещё одного участка трубопровода тепломагистрали ориентировочно на сутки отключат 45 домов по улице Мокрова, 28а,30,32,34,40,42,44,46,22; по улице Жердева 40, 42, 44, 46, 48, 76, 80, 82, 84, 88, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 78, 76а, 74б, 56а, 56б, 70, 86, 66, 68; по улице Калашникова 11, 11б, 8, 10.
Работы ведутся для своевременной сдачи в эксплуатацию и запуска теплотрассы №6, на которой сейчас идёт масштабная реконструкция.
- Работы необходимо продолжать, восстанавливать движение, успеть к отопительному сезону провести реконструкцию тепломагистрали № 6. Ежедневно утром мы проводим здесь выездное совещание. Совместно с подрядчиками, ресурсоснабжающими организациями решаем оперативные вопросы, – рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.
Реконструкция теплотрассы №6 протяженностью 1,5 км идёт по графику. Все работы по контракту планируется закончить к 1 сентября.
- На этой камере работаем 1,5 недели. За это время произвели демонтаж камеры, запорной арматуры и т.д. Сейчас производим демонтаж задвижек. Для этого идёт кратковременное отключение горячего водоснабжения, чтобы установить запорную арматуру. Далее приступим к монтажу лотков в сторону улицы Мокрова, – отметила Татьяна Корчуганова, заместитель директора ООО «СМП-10», подрядной организации, работающей сейчас на объекте.
Как сообщает управление по информационной политике города, администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению горячей воды в связи с проведением строительных работ, которые на период локдауна не приостановлены.
В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме
Общество, Фото:
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