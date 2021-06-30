В Улан-Удэ на 1,5 суток будет отключена горячая вода в 31 доме

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Под отключение попадут дома по улицам Боевая и Конечная



Сегодня, 30 июня, в столице Бурятии планируется отключение горячей воды в 31 доме по улицам Боевая и Конечная, сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.



Это необходимо для своевременной сдачи в эксплуатацию и запуска теплотрассы №6, на которой сейчас идёт масштабная реконструкция. За сутки будет сделана врезка двух задвижек Д400 во вновь монтируемой камере на проезжей части улиц Боевая – Конечная. Планируемые работы помогут ускорить открытие полосы движения на проезжей части по улице Боевой и обеспечить безопасность дорожного движения.



Под отключение попадают: ул. Боевая, 8а, 8б, 8, 10, 16, 12, 14, 14а, 26, 6, 6а, 7в, 9, 11, 7; ул. Конечная, 1, 1а, 1б, 3, 7к-1, 7к-2, 10к-4, 4, 3а, 3б, 5б, 4а, 6, 5а, 8а к1, 8а; прокуратура Октябрьского района (пр. Строителей, 4а); Супермаркет низких цен (ул. Конечная, 5а).



В начале июля также временно отключат ещё 20 домов по улицам Жердева и Мокрова. Всего под отключение попадет 51 дом.



Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению горячей воды в связи с проведением строительных работ, которые на период локдауна не приостановлены. О этом передаёт управление по информационной политике города.

