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Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев

Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В день одна машина выполняет около десяти заявок

В Улан-Удэ ежедневно работают 28 автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. За две недели ковидное такси перевезло более четырёх тысяч человек.

- С 17 по 29 июня ковидными такси принято и обслужено 3281 заявки. Всего перевезено 4015 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Для координации работы «ковидного» такси в единой дежурно-диспетчерской службе работает диспетчерская. Заявки на транспортировку амбулаторных пациентов для прохождения компьютерной томографии или других обследований подают медорганизации. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами для дополнительных обследований.

- В день одно ковидное такси выполняет порядка 10 заявок. За прошедшие сутки исполнено 280 заявок и перевезено 316 человек. В основном заявки поступают для госпитализации людей в медучреждения, либо для прохождения компьютерной томографии, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Ковидное такси работает ежедневно по графику с 08:00 до 00:00. Водители выезжают в средствах индивидуальной защиты, в течение дня три раза проводят дезинфекцию всего салона - утром, днём и после завершения рабочей смены. Также водители проходят тестирование на COVID-19 каждые 10 дней.
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