В день одна машина выполняет около десяти заявок
В Улан-Удэ ежедневно работают 28 автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. За две недели ковидное такси перевезло более четырёх тысяч человек.
- С 17 по 29 июня ковидными такси принято и обслужено 3281 заявки. Всего перевезено 4015 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Для координации работы «ковидного» такси в единой дежурно-диспетчерской службе работает диспетчерская. Заявки на транспортировку амбулаторных пациентов для прохождения компьютерной томографии или других обследований подают медорганизации. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами для дополнительных обследований.
- В день одно ковидное такси выполняет порядка 10 заявок. За прошедшие сутки исполнено 280 заявок и перевезено 316 человек. В основном заявки поступают для госпитализации людей в медучреждения, либо для прохождения компьютерной томографии, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
Ковидное такси работает ежедневно по графику с 08:00 до 00:00. Водители выезжают в средствах индивидуальной защиты, в течение дня три раза проводят дезинфекцию всего салона - утром, днём и после завершения рабочей смены. Также водители проходят тестирование на COVID-19 каждые 10 дней.
Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Под наблюдением находятся три термоточки
Юбилей отмечает Улан-Удэнский таможенный пост
В день одна машина выполняет около десяти заявок
На заводе проводились учения
Потерпевший запомнил только питомца преступника
Военные продемонстрируют ходовые способности машины
Местами возможны грозы
В видеоконкурсе принимают участие дети от 4 до 15 лет
Необычный охранник появился в семье ветврача Оловяннинского района
Соединение МТО ВВО тренировались в организации обеспечения войск
Правительство страны планирует продлить выходные дни в период празднования Наадам
Маршрут проекта пролегает от Владивостока до Санкт-Петербурга
В Северобайкальске пройдут работы по благоустройству входной группы городского парка
Онлайн-проект театра Русской драмы адресован детям и их родителям
Лоси не нападают на людей, только совсем в исключительных случаях