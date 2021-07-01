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В Бурятии июль начнётся с дождей

В Бурятии июль начнётся с дождей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике местами дожди, по северу местами сильные дожди. Утром при прояснении туманы. Днём местами возможны грозы с порывистым ветром. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +16,+21, местами по крайнему северу +23,+28.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +18,+20.
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