Местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике местами дожди, по северу местами сильные дожди. Утром при прояснении туманы. Днём местами возможны грозы с порывистым ветром. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +16,+21, местами по крайнему северу +23,+28.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +18,+20.
В Бурятии июль начнётся с дождей
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