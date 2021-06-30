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Улан-удэнцы жалуются на отсутствие дезинфекции подъездов

Улан-удэнцы жалуются на отсутствие дезинфекции подъездов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дезинфекцию подъездов проверяют ежедневно

С 28 июня в адрес управления муниципальной жилищной инспекции (МЖИ)Улан-Удэ поступило восемь обращений о том, что в подъездах многоквартирных домов не проводится дезинфекция. По всем фактам сотрудники выехали на проверки и побеседовали с местными жителями, сообщили в администрации Улан-Удэ. 

– Сегодня мы проверили многоквартирные дома по улице Ключевской и действительно подтверждены факты отсутствия дезобработки на местах общего пользования. По всем выявленным фактам будут направлены письма в прокуратуру Бурятии для принятия соответствующих мер, – сообщила консультант управления МЖИ Яна Басанова.

Мониторинг работы управляющих организаций и ТСЖ по дезинфекции подъездов, входных групп, лестничных перил и прочих мест общего пользования будет ежедневным.

Раствор управляющим компаниям и ТСЖ бесплатно выдает МУП «Водоканал». Дезинфицирующее средство выдают еженедельно по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.

Как сообщал «Байкал-Dailу», дезинфекцию подъездов возобновили из-за локдауна
дезинфекция
 
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