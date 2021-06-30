Утверждено распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок
На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. С 15 июля единая дальневосточная авиакомпания заходит в Бурятию и будет выполнять два рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Владивосток. Также в числе направлений – Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.
Как рассказал на заседании правительства Михаил Мишустин, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.
Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Правительство выделило 1,5 млрд на субсидирование перелётов в ДФО
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