В Забайкалье устраивают банкеты, несмотря на запрет

Нарушителям грозит штраф



В Забайкалье из-за роста заболевших COVID-19 до 5 июля запрещены корпоративы и банкеты в кафе и ресторанах. Ежедневно группы контроля проверяют исполнение этой ограничительной меры.



- В ночь на 27 июня мы проверили такие заведения, как «Ликерка Плаза», «Жара», «Бахус», «Койот», «Амбар», «Звезда Кочевника», кафе «Причал». Как раз выходные выпали на выпускные вечера. В «Причале» о запрете словно не слышали - шумно отмечали свадьбу. Были танцы, веселье, а вот регламента безопасности не было. В «Бахусе» люди тоже активно отдыхали, но дверь была закрыта. Внутрь мы попасть не смогли, хотя работу заведения зафиксировали. В ресторане «Ликерка Плаза» - такая же история. Сейчас нарушителям придут «письма счастья», в ближайшее время будет решаться вопрос с наказанием, - рассказала сотрудник минэкономразвития Забайкалья Юлия Афанасьева.



В министерстве добавили, что только за одну ночь было составлено три чек-листа о нарушениях. Инспекторы отметили открытый танцпол, нарушение социальной дистанции, отсутствие регламента безопасности.



- Несмотря на то, что нарушителей много, ряд кафе и ресторанов соблюдает все рекомендации краевых властей. К примеру, кафе «Аян» было закрыто для банкетов, детские игровые комнаты в субботу и воскресенье не работали. Исправно соблюдают рекомендации Роспотребнадзора в бильярдном клубе «Жара»,- добавила Юлия Афанасьева.



Нарушителей правил безопасности могут привлечь к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.



Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей); для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.



Накануне в регионе ввели ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 22 июня по 5 июля проводить фуршеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в объектах общественного питания региона (столовых, кафе, ресторанах) запрещено. Также на этот период закрыты для посетителей детские игровые комнаты (в субботу и воскресенье), сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



