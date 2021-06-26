В Улан-Удэ нашли пропавших подростков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дети сбежали из оздоровительного лагеря



Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Иволгинский район. Из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» самовольно ушли двое подростков 11 и 15 лет.



- Совместно с сотрудниками полиции было обследовано 15 кв. км. Подростки были обнаружены в 5 утра в Улан-Удэ. Их обнаружили сотрудники МВД, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Поисковые работы завершены.

