Дети сбежали из оздоровительного лагеря
Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Иволгинский район. Из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» самовольно ушли двое подростков 11 и 15 лет.
- Совместно с сотрудниками полиции было обследовано 15 кв. км. Подростки были обнаружены в 5 утра в Улан-Удэ. Их обнаружили сотрудники МВД, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Поисковые работы завершены.
В Улан-Удэ нашли пропавших подростков
Общество, Фото:
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