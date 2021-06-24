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Житель Бурятии убил заползшую в дом змею

Житель Бурятии убил заползшую в дом змею
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Жителям напомнили, что делать при встрече со змеёй

В селе Старый Заган Мухоршибирского района Бурятии в жилой дом заползла змея. Хозяин дома убил её, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

- В селе Старый Заган в доме убил змею, будьте осторожны! – призывает местный житель.

Жителям Бурятии напомнили действия при встрече со змеёй:

- На улице просто обойдите её стороной и ни в коем случае не трогайте!

- Нельзя предпринимать активные действия, пытаться ударить, атаковать и т. д.

- При ударах палками есть риск закинуть змею себе на шею

Оптимальный вариант — оставить в покое, змея уйдёт сама.

- В доме не пытайтесь самостоятельно избавиться от змеи, не подходите к ней. Сразу вызывайте спасателей по телефонам 101, 112. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, - призывает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом в Мухоршибирском районе отмечалось нашествие змей

змея
 
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